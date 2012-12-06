〔全球金市〕金价因ECB减息臆测而上涨,关注美国非农就业数据

* 美国期金未平仓合约跌至三个月低位

* ETF黄金持仓创纪录高位,印度实货黄金买需强劲

* 关注明日出炉的美国非农就业数据

路透纽约12月6日电---金价周四上涨,因在关键的美国非农就业报告公布前,投资人回补空头,且欧洲央行总裁德拉吉的讲话提振市场对央行减息的预期.

欧洲央行总裁德拉吉称明年欧元区经济很可能如去年一样萎缩,且区内国家经济成长普遍面临下行风险.旷日持久的欧债危机打击该地区经济成长.

金价从上日触及的一个月低位反弹,但在100日移动均线切入位1,700美元左右的技术性卖盘带来阻力,限制了金价涨势.

最近基金一直在平仓,未平仓合约跌至三个低位.未平仓合约是衡量市场活动状况的指标.

"未平仓合约减少表明机构投资者正在离场,直至美国宣布财政悬崖相关的声明,"RBC Capital Markets副总裁George Gero说.

1853 GMT,现货金XAU=升0.4%,至1,699.71美元.

纽约商品期货交易所(COMEX)-2月黄金期货GCG3结算价收升8美元,报1,701.80美元,根据路透初步数据,收盘时成交量可能低于30日均值.

黄金跟随美股升势.数据显示上周美国初请失业金人数下降至超级风暴桑迪吹袭美国前的区间,之后美股走强.

金市投资人正等待周五美国非农就业数据,下周美联储政策会议及美国财政悬崖磋商的更清晰信号,从中寻找金市未来的走向.

投资人对实货黄金及实货黄金支持的投资产品的兴致仍然浓厚,全球最大以黄金支持的上市交易基金(ETF)SPDR Gold Trust (GLD)的黄金持仓量创纪录高位.

印度需求也增强,因印度卢比攀升.印度是全球最大的黄金买家.

其他贵金属方面,现货银XAG=升0.5%,报33.02美元.现货铂金XPT=上涨0.9美元,报1,590.50美元;现货钯金XPD=升1.2%,至690.50美元.

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最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前

结算价 变动 涨跌% 成交量

COMEX黄金期货 GCQ2 1701.80 8.00 0.5 1687.10 1704.80 131,449

COMEX白银期货 SIN2 33.114 0.157 0.5 32.600 33.330 36,712

COMEX铂金期货 PLN2 1600.70 16.50 1.0 1573.40 1601.90 7,734

COMEX钯金期货 PAU2 697.05 9.60 1.4 683.00 700.80 4,565

现货金 XAU= 1699.71 6.30 0.4 1686.73 1702.86

现货银 XAG= 33.020 0.180 0.5 32.570 33.230

现货铂金 XPT= 1590.40 14.40 0.9 1576.50 1598.50

现货钯金 XPD= 690.50 8.00 1.2 684.50 696.50 (完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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