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市场报道 | 2012年 12月 7日 星期五 07:07 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收低,因出口销售令人失望

路透芝加哥12月6日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四收低,交易商称因出口销售报告不及市场预期.

美国农业部周四早公布,出口销售玉米4.74万吨,分析师原本预估范围在35-55万吨.

指标CBOT-3月合约期价CH3在近50日移动均线切入位7.45-7/8美元寻获技术支撑.

CBOT-3月玉米期货在过去约两周时间内陷于50日和100日移动均线切入位之间.

World Weather Inc气象学家Andy Kart表示,玉米两大种植国-巴西和阿根廷作物天气料正改善.

指标3月玉米期货合约CH3结算价跌6-1/4美分,报每蒲式耳7.51-1/2美元.

今日CBOT玉米期货成交量预估为153,386口.(完)

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--编译 李军;审校 利棣儿

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