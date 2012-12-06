〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收低,因出口销售令人失望

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透芝加哥12月6日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四收低,交易商称因出口销售报告不及市场预期.
美国农业部周四早公布,出口销售玉米4.74万吨,分析师原本预估范围在35-55万吨.
指标CBOT-3月合约期价CH3在近50日移动均线切入位7.45-7/8美元寻获技术支撑.
CBOT-3月玉米期货在过去约两周时间内陷于50日和100日移动均线切入位之间.
World Weather Inc气象学家Andy Kart表示,玉米两大种植国-巴西和阿根廷作物天气料正改善.
指标3月玉米期货合约CH3结算价跌6-1/4美分,报每蒲式耳7.51-1/2美元.
今日CBOT玉米期货成交量预估为153,386口.(完)
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--编译 李军;审校 利棣儿
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。