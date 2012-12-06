〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货触及一个月高位,因美国出口销售强劲

路透12月6日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四连升四日,因美国周度出口销售高于预期,尾盘一波技术性买盘提振大豆期货至日高.

1月大豆期货合约SF3触及近一个月高位14.92-1/2美元,逼近50日移动均线切入位14.97-3/4美元和心理阻力位15美元.

豆粕期货在此间市场涨幅最大,尾盘扶助豆油期货走强.

美国农业部公布,最新一周美国出口销售大豆114.36万吨,远高于预估的50-70万吨.中国购入量为九周最大.

美国农业部还公布,豆粕出口销售46.48万吨,为三年最高,高于预估的15-30万吨.豆油出口销售1.9万吨,低于预估的5-10万吨.

消息称巴西政府机构Conab预计今年巴西大豆产量将为创纪录的8,260万吨,消除了对南部种植区天气干燥的担忧.政府原先预计产量在8,010万至8,300万吨.这令大豆期货升幅受限.

1月大豆期货SF3升12美分,报每蒲式耳14.91-1/4美元.

1月豆油合约BOF3升0.20美分,报51.20美分,1月豆粕合约SMF3涨4.4美元,报每短吨450.7美元.

今日CBOT大豆期货的预估成交量为176,277口,豆粕期货为59,608口,豆油期货为109,147口.

以下为CBOT农产品期货在2056 GMT价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米Cc1 747.75 -5.50 -0.7% 15.7%

CBOT大豆Sc1 1491.25 12.00 0.8% 24.4%

CBOT豆粕SMc1 458.00 4.80 1.1% 48.0%

CBOT豆油BOc1 50.87 0.21 0.4% -2.3%

CBOT小麦Wc1 845.25 3.00 0.4% 29.5%

CBOT稻米RRc1 1531.00 -24.50 -1.6% 4.8%

EU小麦BL2H0 267.50 -1.25 -0.5% 32.1%

NYMEX原油期货CLc1 86.37 -1.51 -1.7% -12.6%

道琼工业指数.DJI 13,070 35 0.3% 7.0%

现货金XAU= 1697.90 4.49 0.3% 8.6%

欧元/美元EUR= 1.2968 -0.0097 -0.8% 0.2%

美元指数.DXY 80.2310 0.4570 0.6% 0.1%

波罗的海

干散货指数.BADI 990 -32 -3.1% -43.0%

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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)