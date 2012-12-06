〔加拿大汇市〕加元兑美元触及一个月高位,等待就业数据公布

路透多伦多12月6日电---加元兑美元周四小幅收高,盘中短暂触及一个月高位,之后缩减涨幅,因投资人将焦点转向周五出炉的加拿大和美国就业数据.

加元兑美元在早盘尾盘升至11月初来的最高水平,延续之前两天涨势,本周稍早加拿大央行表示保持对未来收紧政策的倾向.

数据显示加拿大11月采购活动下降,而显示住宅房屋建筑批准宗数的数据在四个月来连跌第三次,确定加拿大经济成长放缓.

加元兑美元CAD=D4收报0.9911加元,或1.0090美元.略高于上日收盘价的0.9917加元或1.0084美元.

过去两周,加元交投介于0.9962-0.9906加元,短暂突破0.9900加元.加元兑美元触及0.9892加元或1.0318美元,此为11月7日来最高水平.(完)

--编译 利棣儿;审校 孙茉莉

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