〔美国数据〕10月消费者信贷增加142亿美元,9月上修为增加122亿美元

路透华盛顿12月7日电---美国联邦储备理事会(FED,美联储)周五公布,10月美国消费者信贷增加幅度多于预期,连升第三个月,为消费者支出露出曙光的迹象.

美联储称,美国10月消费者信贷增加142亿美元,接受路透调查的分析师预估增加100亿美元.9月消费者信贷上修为增加122亿美元,前值为增加114亿美元.

包括信用卡在内的10月循环信贷增加33.8亿美元,扭转上月下跌之势,上月为减少21.9亿美元.包括学生贷款和汽车贷款在内的10月非循环信贷增加107.8亿美元.(完)