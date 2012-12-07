〔欧洲汇市〕英镑兑欧元触及两周高位,德国央行下调经济预估后欧元承压

* 欧元下滑,此前德国央行下调经济成长预估

* 美国就业数据强劲,令英镑兑美元走软

* 忧虑英国信贷评级,令英镑容易受创

路透伦敦12月7日电---英镑兑欧元周五触及两周高位,德国央行下调德国经济展望及投资人对欧洲央行未来将减息的臆测升温,令欧元承压.

不过,英镑兑全线走强的美元下跌,美元上涨,受助于美国就业增长速度较预期更快,促使市场押注美国联邦储备理事会(美联储,FED)可能在下周会议选择推出较小规模的刺激举措.

数据显示10月英国工业生产录得6月来最大跌幅,尽管数据巩固了投资人对英国经济在第四季可能再次陷入衰退的忧虑,但英镑对这数据无甚反应.

"欧元/英镑走势较多是受欧元带动,欧元对欧洲央行周四会议作出反应,不过,就英国数据而言,尽管工业生产数据弱于预期,但英镑表现相当具韧性,"野村外汇策略师Saeed Amen说.

欧元兑英镑EURGBP=D4下跌0.2%至0.8059英镑,稍早触及0.8045英镑,为11月22日以来最低位.市场人士称,挂在0.8030英镑的欧元买单可能限制欧元进一步下跌.

德国央行周五调降了该国的明年经济增长预估,因欧元区债务危机使该国经济受到影响.不过,该行又称,德国经济增速可能很快就会恢复.[ID:nSB2133357]

在德国央行下调该国经济预估后,欧元全线走软.

英镑兑美元GBP=D4下跌0.2%,至1.6020美元,从周二触及的一个月高位1.6131美元回落.

美国劳工部周五公布,11月非农就业岗位增加14.6万个,这与飓风桑迪可能导致就业岗位增幅锐减的预期相悖.上个月失业率降至7.7%,为2008年12月以来最低.[ID:nSB2134115]

本周稍早英国财政大臣欧思邦称英国将不会实现减债目标,使投资者担忧英国可能丧失其AAA信贷评等,他们因此对买入英镑持谨慎态度.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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