〔欧元债市〕两年期德债收益率触及四个月低点,因欧洲央行降息预估

中国央行报告：防止资产价格泡沫，宏观审慎政策与货币政策配合发力
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，防止资产价格泡沫离不开宏观审慎政策和货币政策的配合，需更好地发挥“货币政策+宏观审慎政策”双支柱政策框架的作用。
* 两年期德债收益率触及8月以来低点
* 对欧洲央行下调存款利率的预期升温
路透伦敦12月7日电---两年期德债收益率周五触及四个月低点,因德国央行下调经济成长预估,巩固了投资人对欧洲央行会进一步降息的押注.
德国央行周五调降了该国的明年经济增长预估,由6月的1.6%下调至0.4%,因欧元区债务危机使该国经济受到影响.不过,该行又称,德国经济增速可能很快就会恢复.[ID:nSB2133357]
昨日欧洲央行也下调了对明年的经济成长预估,总裁德拉吉还表示,该行讨论了存款负利率.
一些货币市场利率转为负值,显示投资人愈发预计存款利率将被下调.负利率是惩罚银行将存款储备在欧洲央行,政策制定者希望借此迫使商业银行运作资金.
两年期德国公债收益率DE2YT=TWEB跌至负0.084%,为8月来最低,意味着投资人买入该资产主要是为了避险.
10年期德债收益率DE10YT=TWEB持稳,报1.30%,2013年3月德债期货FGBLH3结算价变动不大,因11月美国就业报告优于预期,限制了避险公债的升幅.
美国劳工部周五公布,11月非农就业岗位增加14.6万个,这与飓风桑迪可能导致就业岗位增幅锐减的预期相悖.上个月失业率降至7.7%,为2008年12月以来最低.[ID:nSB2134115]
10年意大利公债IT10YT=TWEB收益率小跌至4.53%,10年期西班牙公债收益率ES10YT=TWEB持稳,报5.48%.(完)
--编译 李军;审校 于春红
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路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，防止资产价格泡沫离不开宏观审慎政策和货币政策的配合，需更好地发挥“货币政策+宏观审慎政策”双支柱政策框架的作用。
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。