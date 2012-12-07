〔英国债市〕英债持稳,对欧元区的忧虑盖过美国数据强劲

路透伦敦12月7日电---英国公债周五全线持稳,因欧元区经济疲弱令投资人持续担忧,促使他们回到固定收益资产,但意外强劲的美国就业数据打压对避险资产的需求.

美国11月非农就业岗位增加14.6万个,远多于分析师原本预期的9.3万个,因强劲风暴桑迪吹袭美国东部海岸地区的影响没有原先担忧的严重.

"这是很好的报告,人们原先以为暴风桑迪对就业数据有相当大的影响,但实际影响有限,"Barclays Capital策略师Moyeen Islam说.

不过投资人仍忧虑欧洲央行未来可能降息,上日欧洲央行总裁德拉吉的言论对一线国家公债市场提供一些支持.

周四德拉吉称,政策制定者广泛讨论了利率,之后选择维持利率不变.

3月英债期货FLGH3收低1个跳动点,报119.73,可比德债期货FGBLZ2则上升3个跳动点,报145.72.

10月英国工业生产下降步伐为6月来最快,也支持英债.该数据重燃第四季经济可能再次陷入衰退的忧虑.

"就今天数据所反映,我认为不能排除英国央行将很快恢复买入英债的可能性,"Islam称.

10年期英债收益率GB10YT=RR几无变动,报1.74%,较可比德债利差EU10YT=RR持稳在大约45个基点.

下周市场将关注周二进行32.5亿英镑于2022年到期的英债标售,及英国央行总裁金恩在纽约的演说.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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