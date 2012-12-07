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市场报道 | 2012年 12月 8日 星期六 01:30 BJT

〔美国经济〕11月30日当周领先指标微升,增长年率亦上涨--ECRI

路透纽约12月7日电---美国经济周期研究所(ECRI)周五称,衡量美国未来经济增速的一项指标上周微升,其增长年率亦上涨.

ECRI表示,美国11月30日止当周领先指标(WLI)升至126.8 ,之前一周为126.2,原先公布为126.3.

该指标的增长年率升至3.5%,之前一周为3.4%.(完)

--编译 于春红;审校 利棣儿

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