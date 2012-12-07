〔金属期市〕期铜上涨,因美国就业数据优于预期

* 11月美国非农就业岗位增加14.6万个

* 美元兑欧元上涨,因德国下调经济成长预估

* 周末中国公布工业生产数据

路透伦敦12月7日电---期铜周五上涨,因优于预期的美国就业数据直指全球最大经济体美国的成长前景改善.不过铜价涨幅受限,之前德国央行下调该国经济成长预估提振美元.

美国劳工部周五公布,11月非农就业岗位增加14.6万个,这与飓风桑迪可能导致就业岗位锐减的预期相悖.11月失业率降至7.7%,为2008年12月以来最低.但失业率下降时因为人们放弃求职,这对经济来说并不是个好兆头.[ID:nSB2134115][ID:nEAP1gmCG3]

在德国央行宣布下调该国经济成长预估后,欧元兑美元跌至九日低位,令铜价承压.美元上涨使美元计价的金属对欧洲和其他非美国投资者来说更昂贵.

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3在美国就业数据公布后升至8,065.25美元的日内高位,尾盘收升,报每吨8,035美元,上日报8,000美元.

自11月初以来,铜价上涨约4%,主要是因市场认为中国经济第三季触底且未来将会改善.

纽约商品期货交易所(COMEX)12月期铜HGZ2收升2.05美分,报每磅3.6475美元,盘中在3.6260美元至3.6580美元间交投.

投资者将审视周末公布的中国工业生产数据和美国联邦公开市场委员会(FOMC)下周举行的议息会议,从中寻找经济复苏的迹象和未来政策走向的指引.

数据显示12月初美国人对经济前景及其财政状况的信心转弱,至8月以来最差,很可能是担忧增税及节支举措可能在明年初开始实施.铜市人气也因此受到影响.

交易商正忙于落实2013年铜销售合约的条款,麦格理表示,中国冶炼厂很可能和矿商达成每吨70美元和每磅7美分的加工精炼费协议.

2012年,必和必拓为旗下Escondida矿产铜精矿支付给中国冶炼厂的加工精炼费为每吨60美元和每磅6美分,而Freeport支付的费用为63.5美元和6.35美分.

LME三个月期镍CMNI3收高,报每吨17,225美元,上日最后买入价报17,175美元.

三个月期锡CMSN3收低,报每吨21,775美元,上日收报21,925美元.期锌CMZN3几无变动,报2,028美元,周四收报2,030美元.

三个月期铅CMPB3收报2,215美元,上日最后买入价报2,214美元,期铝CMAL3收报2,089美元,周四最后买入价报2,085美元.

以下为1708GMT基本金属主力合约报价:

2011年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

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COMEX期铜 365.45 1.95 +0.54 334.65 9.20

LME期铝 2093.00 -12.00 -0.57 2230.00 -6.14

LME期铜 8034.50 34.50 +0.43 7375.00 8.94

LME期铅 2214.00 -25.00 -1.12 2432.00 -8.96

LME期镍 17225.00 -325.00 -1.85 18525.00 -7.02

LME期锡 21750.00 -175.00 -0.80 16950.00 28.32

LME期锌 2027.50 -2.50 -0.12 2560.00 -20.80

上海期铝 15325.00 -5.00 -0.03 17160.00 -10.69

上海期铜 57370.00 30.00 +0.05 59900.00 -4.22

上海期锌 15350.00 65.00 +0.43 21195.00 -27.58

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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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