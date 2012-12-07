〔纽约期市〕ICE阿拉比卡咖啡上涨,因卖兴枯竭后出现空头回补

路透纽约/伦敦12月7日电---洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五急升,和商品市场走弱之势相悖,技术图表显示,在本周稍早将价格压跌至两年半低位后,卖兴枯竭,市场出现一波空头回补.

可可下跌,交易员关注伦敦近月合约溢价走宽,而ICE原糖期货也下跌,因预计2012/13年全球供应过剩,使市场处于守势.

汤森路透-Jefferies CRB index .TRJCRB下跌0.4%,因美元兑欧元上涨,此前政府报告显示11月美国就业岗位增幅多于预期.欧洲经济问题及美国预算磋商的不确定性也令软商品市场承压.

ICE-3月阿拉比卡咖啡期货KCc2收高2.90美分,或1.9%,报每磅1.5385美元,从周三触及的两年半低位1.4635美元反弹.

阿拉比卡咖啡较罗布斯塔咖啡的溢价盘中一度收窄至每磅大约53美分,较上日尾盘低约1美分.之后扩大至大约56美分.

3月罗布斯塔咖啡期货LRCc2由升转跌,下滑7美元,或0.4%,收报每吨1,904美元.

可可期货下跌,市场焦点在伦敦近月可可合约价差走宽.

近月合约溢价在74英镑,上日一度触及80英镑上方的高位,因12月可可未平仓合约仍然远多于认证库存,该合约将在下周三到期.

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-3月可可期货LCCH3小跌1英镑,收报每吨1,546英镑.

ICE-3月可可CCc2收低8美元,或0.3%,报每吨2,412美元.

ICE-3月原糖期货SBc1收跌0.15美分,或0.8%,报每磅19.21美分.汤森路透初步数据显示,总成交量超过12.1万口,较250日均值高出25%.

LIFFE-3月白糖期货LSUc1收低3.00美元,或0.6%,报每吨515.50美元.(完)