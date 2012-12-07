〔全球金市〕金价从一个月低位反弹,就业数据不足以使美联储调整政策

* 美国就业数据公布后,市场预计美联储将继续执行刺激政策

* 中国从香港的黄金进口触及10个月低位

* 关注下周美联储政策会议和财政悬崖磋商

路透纽约12月7日电---金价周五上扬,从稍早触及的低位反弹,因向好的美国就业数据并未改变对美国联邦储备理事会(FED,美联储)将继续执行对金市有利的刺激举措以提振成长的观点.

本周,金价回落0.7%,连跌第二周.

今日稍早,金价跌至一个月低位,因在美国就业数据公布后,避险需求枯竭.今日公布的数据显示,11月美国就业岗位增幅超过预期,就业增长仍保持稳定但缓慢的步伐.

不过,市场稍后关注9月和10月数据被下修,黄金买盘浮现.另外,12月初消费者信心大幅回落,以及基金的空头回补买盘也提振金价.

分析师还表示,乐观的就业数据并不足以打压美联储将扩大资产购买规模,以缓解对财政悬崖的担忧的希望.

1927 GMT,现货金XAU=升0.2%,至1,702美元,从稍早触及的一个月低位1,683.79美元反弹.

纽约商品期货交易所(COMEX)-2月黄金期货GCG3结算价收升3.70美元,报1,705.50美元,根据路透初步数据,成交量较30日均值低逾30%.

美国劳工部公布的数据显示,11月非农就业岗位增加14.6万个.

下周美联储将举行政策会议.市场预计美联储将推出新一轮购债计划,以应对如果未解决预算危机可能出现的衰退.

许多经济学家预计,美联储将在12月11-12日举行的政策会议上宣布每月购买450亿美元公债.另外,9月份推出的每月购买400亿美元抵押贷款支持证券的计划也将照常进行.

投资者对以实货黄金支持的基金的需求仍然坚挺.黄金上市交易基金的黄金持仓量周四触及7,613.3万盎司的纪录高位.

不过,周五公布的数据显示,10月中国从香港进口黄金的数量降至10个月来最低.

其他贵金属方面,现货银XAG=升0.03美元,报33.01美元.现货铂金XPT=上涨0.8%,报1,604.50美元;现货钯金XPD=升0.3%,至692.30美元.

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最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前

结算价 变动 涨跌% 成交量

COMEX黄金期货 GCQ2 1705.50 3.70 0.2 1684.10 1706.90 130,984

COMEX白银期货 SIN2 33.131 0.017 0.1 32.680 33.340 38,697

COMEX铂金期货 PLN2 1607.00 6.30 0.4 1590.50 1608.90 8,780

COMEX钯金期货 PAU2 698.00 0.95 0.1 688.50 702.00 4,783

现货金 XAU= 1702.00 3.38 0.2 1685.01 1705.00

现货银 XAG= 33.010 0.030 0.1 32.640 33.240

现货铂金 XPT= 1604.50 12.00 0.8 1594.00 1606.00

现货钯金 XPD= 692.30 2.30 0.3 690.70 698.50 (完)

--编译 母红;审校 利棣儿

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