版本:
中国
市场报道 | 2012年 12月 8日 星期六 05:18 BJT

〔美国股市〕道琼工业指数收升0.62%,Nasdaq指数下跌0.38%

路透纽约12月7日电---美国股市周五勉力上行,道指和标普500指数收高,但Nasdaq指数下跌,因苹果再次被抛售,抑制科技股表现,削弱了远优于预期的就业报告的影响.

根据初步收盘数据,道琼工业指数.DJI收升81.09点,或0.62%,至13,155.13点;标准普尔500指数.SPX收高4.13点,或0.29%,至1,418.07点.Nasdaq指数.IXIC下滑11.23点,或0.38%,至2,978.04点.

本周,道指上升1%,标普500指数小升0.1%,Nasdaq指数下跌1.1%.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐