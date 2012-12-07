〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货收低,因美元上涨及玉米期货下挫

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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路透12月7日电---美国芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收低,交易商称受美元上扬以及玉米和大豆期货下挫打压.
缺乏新的美国小麦出口销售也令卖压加重.
国际谷物理事会(IGC)预计2013/14年度全球小麦产量按年增加4%,2012/13年度为6.54亿吨.
近月CBOT小麦期货Wc1本周几收平盘,但3月小麦期货WH3下滑0.3%.
美国劳工部周五公布,11月非农就业岗位增加14.6万个,这与飓风桑迪可能导致就业岗位增幅锐减的预期相悖.上个月失业率降至7.7%,为2008年12月以来最低.[ID:nSB2134115]该数据提振美元,打压对包括商品在内的较高风险资产.
市场预计美国农业部将在下周公布的月度供需报告中上调2012/13年度结转库存预估,但下调全球小麦库存预估.
CBOT-3月软红冬麦WH3收低1美分,报每蒲式耳8.61美元.
今日CBOT小麦预估成交量为81,414口.(完)
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--编译 李军;审校 母红
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