〔纽约汇市〕美元兑欧元因就业数据攀升,关注下周美联储政策会议

* 11月美国非农就业岗位增加14.6万个

* 欧元延续欧洲央行会议后引发的跌势,德国下调成长预估

* 日本地震后,日圆短暂上涨

路透纽约12月7日电---美元兑欧元周五上涨,连升三天,因美国就业数据好于预期,但该报告的细节就没那么令人振奋,美元涨势会在下周美联储政策会议前受到抑制.

在11月美国非农就业数据公布后,美元立即急升,该数据引发市场臆测美国联邦储备理事会(美联储,FED)下周会议可能选择推出较小规模的刺激计划.但之后美元兑欧元缩减升幅,兑日圆由升转为小跌,因交易商审视报告的细节.

尽管11月非农就业岗位增加14.6万个,反映超级风暴桑迪对数据没有带来重大影响,但报告显示之前月份的非农就业岗位增幅被下修,且11月失业率下降是因为人们放弃求职.

"投资人就风暴桑迪对就业数据有多大影响的臆测很多.感觉是数据有些不妥,"Action Economics董事总经理Ronald Simpson说,"因此我们看到汇率回到就业数据公布前的水平,因为人人都向前看,认为数据将会修正."

根据路透数据,欧元兑美元EUR=在盘中下跌至1.2878美元日内低位,追平了11月28日的低点.尾盘下跌0.3%,报1.2924美元,本周下跌0.5%.

根据Reuters Dealing,有大约56亿美元的欧元易手.

欧元在午盘前缩减跌幅,交易商称一新闻报导指出,欧洲央行执行理事会的高级成员,包括欧洲央行总裁德拉吉和德国央行总裁魏德曼,反对欧洲央行最近一次政策会议中多数人所支持的减息提议.

"无论这则消息是否将降低未来欧洲央行减息的可能性,但外汇市场将此视作是欧洲央行对通胀较强硬的立场,而不是较温和的立场,因此带动大量回补空头,"Miller Tabak & Co LLC首席经济策略师Andrew Wilkinson说.