〔美国债市〕公债价格下滑,因就业成长强于预期及为下周新债做准备

* 美国公债价格回落,11月就业增长超预期

* 美国财政部下周将发售660亿美元三年期、10年期和30年期公债

* 美联储仍料可能在下周公布新的购债计划

路透纽约12月7日电---美国公债价格周五下滑,此前美国公布的11月就业增长强于预期,带动投资人转投较高风险资产,出脱避险美债.

交易商还在三日连涨后锁定部分获利,为下周财政部新债标售预留空间.

美国劳工部周五公布,11月非农就业岗位增加14.6万个,这与飓风桑迪可能导致就业岗位增幅锐减的预期相悖.上个月失业率降至7.7%,为2008年12月以来最低.[ID:nSB2134115]但投资人认为该数据不足以扰乱美联储维持低利率的决心.

上个月失业率降至7.7%,为2008年12月以来最低.但失业率下降时因为人们放弃求职,这对经济来说并不是个好兆头.

"最重要的是美联储将继续量化宽松政策."道明证券利率策略师Richard

Gilhooly表示.

指标10年期公债US10YT=RR价格跌12/32,收益率报1.63%,周四尾盘报1.59%.

30年期公债US30YT=RR价格下挫29/32,收益率报2.82%,周四尾盘报2.77%.

近几日美国公债价格上涨,因预期美联储下周三在结束为期两日货币政策会议后将宣布一系列新的购债计划.

美联储目前的卖短买长操作定于今年年底到期.交易商预计美联储将转为完全购买公债,因其短债卖完.

"所有人都预计美联储将继续宽松货币政策,主要购买抵押贷款支持债券.下周还有新债标售.所以你是在美联储将继续放宽政策的预期中为新债标售做准备."Calvert Investments投资组合经理人Matthew Duch表示.

美国财政部下周二起三日将分别标售320亿美元三年期、210亿美元10年期和130亿美元30年期新债,这可能令公债价格在未来几个交易日承压.

周五公布的调查显示美国人对经济和财政的展望在12月初转差,但公债对此无甚反应.

下周,"市场还将关注美联储有关未来如何沟通意图,以及是否会为失业率和通胀设立目标的言论."Duch表示.

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价格 变动 收益率%

两年期公债US2YT=RR 100 ( 持平 ) 0.254

五年期公债US5YT=RR 100-00/32 (-03/32) 0.625

10年期公债US10YT=RR 99-30/32 (-12/32) 1.630

30年期公债US30YT=RR 98-21/32 (-27/32) 2.816(完)

--编译 李军;审校 利棣儿

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