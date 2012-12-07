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市场报道 | 2012年 12月 8日 星期六 06:46 BJT

〔加拿大股市〕微幅收高,收盘后加拿大政府批准中海油收购Nexen

路透多伦多12月7日电---加拿大股市主要股指周五微幅收高,但Nexen IncNXY.TO和Progress Energy Resources Corp (PRQ.TO)在政府宣布并购裁决前大跌.

收盘后,加拿大政府批准中海油(0883.HK)以151亿美元收购Nexen以及马来西亚公司收购Progress Energy Resources.

如果美国监管机构最终批准中海油的收购,这将是中国企业最大规模的海外并购.

Nexen盘中一度暴跌15.9%,收盘跌6.4%,报23.29美元.

多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收高8.46点,或0.07%,报12,159.59点.本周跌0.65%.(完)

--编译 李军;审校 利棣儿

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