〔加拿大股市〕微幅收高,收盘后加拿大政府批准中海油收购Nexen

路透多伦多12月7日电---加拿大股市主要股指周五微幅收高,但Nexen IncNXY.TO和Progress Energy Resources Corp (PRQ.TO)在政府宣布并购裁决前大跌.

收盘后,加拿大政府批准中海油(0883.HK)以151亿美元收购Nexen以及马来西亚公司收购Progress Energy Resources.

如果美国监管机构最终批准中海油的收购,这将是中国企业最大规模的海外并购.