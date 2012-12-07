〔国际油市〕油价大致收平,因美国非农就业报告抵消预算谈判僵局

* 美国11月非农就业报告优于预期

* 美国众议院议长贝纳称,预算谈判没有进展

* 12月初消费者信心下降

* 中国数据料将显示经济增长回暖,支撑油价

路透纽约12月7日电---油价周五大致持平,美国非农就业数据抵消了美国众议院议长贝纳暗示避免预算危机谈判陷入僵局的声明.

布兰特1月原油期货LCOc1当日跌0.01美元,报每桶107.02美元,本周跌幅近4%.美国1月原油期货CLc1结算价跌0.33美元,报每桶85.93美元.这两种合约周五稍早均处于正值区域.

美国劳工部周五早上公布的数据显示,11月非农就业岗位增加14.6万个,高于预期,路透调查分析师曾预计就业增长放缓.美国失业率降至四年低点7.7%.

众议院议长贝纳称,在与总统奥巴马政府的预算谈判中,"无进展可言".双方都在努力达成预算协议以避免明年自动启动增税减支举措.

另一份报告显示,美国消费者信心降至8月以来最低水准.汤森路透/密西根大学美国12月消费者信心指数初值为74.5,11月为82.7.[ID:nSB2134107]

"油价因就业数据而获得提振,但消费者信心指数将油价拉回.在中东局势仍动荡不安之际,目前交易商不得不决定是否在周末前作空,"Price Futures Group分析师Phil

Flynn称.

**接近财政悬崖**

距美国所谓财政悬崖启动时间只有大约三周时间,贝纳对记者称,奥巴马在谈判中采取了"顺我者昌,逆我者亡"的态度.

如果经济从"财政悬崖"坠落,一些人指可能将使美国经济陷入衰退,这或将打压美国的石油需求.

与此同时,美联储决策者计划于12月11-12日召开会议评估货币政策.石油输出国组织(OPEC)部长将于周三举行会议,不过分析师预计该组织不会调整石油产出政策.

石油交易商亦将关注中国周日将公布的经济数据,该数据料将显示受近期有利于经济增长政策的带动,11月制造业产出、投资和零售销售增长速度加快.

德国和奥地利央行周五预计2013年经济增长疲弱,德国央行指因面临衰退风险,而此前一天欧洲央行下调对欧元区的经济增长预估.

美元指数.DXY在周五公布非农就业数据后上涨,因市场臆测美联储只需采用更少的刺激措施,而这将压低美元.

欧美经济忧虑抑制了投资者对风险资产的偏好,汤森路透-Jefferies CRB指数.TRJCRB本季迄今一直处于负值区域.

美国取暖油期货HOc1HOF3周五下跌,但汽油期货RBc1涨0.4%,约报每加仑2.607美元.

结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日

成交量 成交量

NYMEX合约

1月原油 85.93 -0.33 -0.4% 85.77 86.92 220,684 269,293

2月原油 86.50 -0.35 -0.4% 86.35 87.48 76,461 70,553

1月RBOB汽油 2.5974 0.0005 0.0% 2.5933 2.6248 44,339 57,643

2月RBOB汽油 2.6047 0.0012 0.1% 2.5995 2.6290 28,083 29,675

1月取暖油 2.9153 -0.0279 -1.0% 2.9123 2.9564 51,497 55,776

2月取暖油 2.9240 -0.0256 -0.9% 2.9214 2.9626 26,869 26,260

ICE合约

1月布兰特 107.02 -0.01 0.0% 106.66 107.89 174,219 215,283

整体市场 成交量 未平仓合约

当前 上日 30日平均 上日 净变动

原油 481,303 450,961 482,533 1,558,406 -9,339

汽油 120,717 157,811 132,665 273,832 97

取暖油 115,688 117,130 142,214 294,643 1,935 (完)