〔纽约期市〕期棉触及三周高位,因美国出口销售数据公布后的投机性买盘

路透纽约12月7日电---美国期棉周五连升三日,因昨日公布的出口销售数据利多,引发投机性买盘,带动期棉盘中触及三周高位,之后缩减涨幅.

在美国农业部下周二公布月度作物数据前,投资人离场观望,期棉成交清淡.一些分析师预计,因2012/13年度首四个月出口销售强于预期,美国棉花的需求预估将被上调.

洲际交易所(ICE)交易主力3月期约CTc2结算价上涨0.24美分,或0.32%,至73.79美分,略低于日高73.92美分,这是11月16日来最高.

尽管近期上涨,本周期棉仍跌0.5%,为10月初来最小周度波动幅度.

周四数据显示,截至11月29日当周,陆地棉销售净增38%至415,700包,其中逾60%销往中国.

期棉成交量远低于近期均值,3月合约成交不到7,900口,但选择权活动攀升,因交易商保护空头仓位,以防价格可能跳升.

周五有约9,500口选择权易手,为一周最高.主力3月合约选择权成交量超过期货成交量,实属罕见.(完)