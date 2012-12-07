〔加拿大汇市〕加元兑美元因就业数据上扬,中海油收购Nexen的交易获批

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 郑茵 审校 李春喜)
路透多伦多12月7日电---加元兑美元周五上涨,连升第四天,在加拿大和美国均公布优于预期的11月就业数据后,加元一度跳涨至一个月高位.
之后加元缩减升幅,因美国公布令人失望的消费者信心报告.但在周五收市后,加拿大政府宣布批准中海油(0883.HK)收购NexenNXY.TO的交易,之后加元回升.
加拿大政府数据显示,上月就业岗位净增加5.93万个,增幅为八个月来最大,失业率降至6月来最低的7.2%.
美国劳工部周五公布,11月非农就业岗位增加14.6万个,这与飓风桑迪可能导致就业岗位锐减的预期相悖.11月失业率降至7.7%,为2008年12月以来最低.但失业率下降时因为人们放弃求职,这对经济来说并不是个好兆头.[ID:nSB2134115][ID:nEAP1gmCG3]
加元兑美元CAD=D4收报0.9910加元,或1.0091美元.高于上日收盘价的0.9911加元或1.0090美元.
在Nexen和中海油的消息公布后,加元高见0.9887加元或1.0114美元.周五稍早,北美数据公布后,加元升至0.9877加元或1.0125美元的一个月高位.(完)
--编译 利棣儿;审校 李军
全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS
汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]
国际汇市报导.....[FRX/CN|USD/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]
所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]
汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]
美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]
欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]
人民币.[CNY/CN] 港元...[HK/CN]
现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 郑茵 审校 李春喜)
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 100.52 -0.30 -0.30 1469339 京东 29.85 -0.38 -1.26 7080140 新浪 75.62 -0.76 -1.00 953604 搜狐 39.35 +0.10 +0.25 386599 网易 297.25 -1.48 -0.50 1960172 百度 185.17 +0.23 +0.12 1623035 台湾 台湾积体电路
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。