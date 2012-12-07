〔加拿大汇市〕加元兑美元因就业数据上扬,中海油收购Nexen的交易获批

路透多伦多12月7日电---加元兑美元周五上涨,连升第四天,在加拿大和美国均公布优于预期的11月就业数据后,加元一度跳涨至一个月高位.

之后加元缩减升幅,因美国公布令人失望的消费者信心报告.但在周五收市后,加拿大政府宣布批准中海油(0883.HK)收购NexenNXY.TO的交易,之后加元回升.

加拿大政府数据显示,上月就业岗位净增加5.93万个,增幅为八个月来最大,失业率降至6月来最低的7.2%.

美国劳工部周五公布,11月非农就业岗位增加14.6万个,这与飓风桑迪可能导致就业岗位锐减的预期相悖.11月失业率降至7.7%,为2008年12月以来最低.但失业率下降时因为人们放弃求职,这对经济来说并不是个好兆头.[ID:nSB2134115][ID:nEAP1gmCG3]

加元兑美元CAD=D4收报0.9910加元,或1.0091美元.高于上日收盘价的0.9911加元或1.0090美元.

在Nexen和中海油的消息公布后,加元高见0.9887加元或1.0114美元.周五稍早,北美数据公布后,加元升至0.9877加元或1.0125美元的一个月高位.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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