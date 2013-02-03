更新版 1-中国数据: 节日效应推动官方1月非制造业PMI续升,惟需警惕涨价压力

(新增数据细节和评论)

* 官方非制造业PMI连续第四个月回升

* 社会消费潜力进一步释放

* 惟价格指数涨幅明显,需警惕通胀压力

路透北京2月3日 - 节日效应带动消费性服务业快速上升,推动中国1月官方非制造业PMI连续第四个月回升.但本月价格指数涨幅明显,需警惕成本推动形成的涨价压力.

中国国家统计局和中国物流与采购联合会周日联合公布,1月中国非制造业商务活动指数微幅升至56.2,创下五个月最高位.上月为56.1.

"尤其是节日效应带动零售业为主的消费性服务业快速上升,反映出社会消费潜力进一步释放,"中国物流与采购联合会副会长蔡进评价道.

他并指出,土木工程建筑业新订单指数再创新高,意味着近期基础建设投资需求仍会继续增长;但房地产业的商务活动和新订单指数继续回落,且在50以下,说明房地产市场开始转入淡季.

在本月非制造业采购经理人指数(PMI)的各单项指数中,新订单、从业人员和业务活动预期指数下降,但新出口订单、存货、中间投入价格、收费价格指数比上月有所上升.

其中,中间投入价格指数上升较为明显,升幅达到4.4个百分点至58.2,为10个月以来的新高,表明非制造业企业在生产经营过程中的中间投入价格水平呈上涨势头,且涨幅加大.同时,收费价格指数亦重返50上方.

"本月价格指数回升值得关注,"蔡进表示,"要警惕成本推动形成的涨价压力."

不过,本月餐饮业商务活动指数同比大幅下降17.3个百分点,新订单指数已回落到50以下,下降了6.5个百分点.蔡进认为,这说明"厉行节约,反对浪费"的理念,已经在各项社会活动中广泛响应.

中国新一届领导人近期展现出的反腐决心和反对浪费习气令人印象深刻.近日中共中央总书记习近平在新华社一份"网民呼吁遏制餐饮环节'舌尖上的浪费'"的材料上作出批示,要求大力弘扬中华民族勤俭节约的优秀传统,努力使厉行节约、反对浪费在全社会蔚然成风.

官方新闻稿显示,1月非制造业新订单指数为53.7,比上月回落0.6个百分点,从业人员指数亦回落0.3个百分点至51.8;但新出口订单指数小幅升至52.6.

业务活动预期指数降幅高达3.2个百分点,但依然处在高位61.4,继续位于较高景气区间,表明非制造业企业对未来企业经营预期继续持乐观态度.

此前公布数据显示,中国1月官方制造业PMI略微下降的的同时,汇丰1月制造业PMI终值则跳升至两年高点.但因侧重点不同导致得两个数据"一降一升"其实并不罕见,业内人士认为此无碍中国经济企稳回升的大趋势,2013年开局平稳.[ID:L4T0B113L]

中金公司认为,2013年中国外需存在较大不确定性,故维持出口增速企稳并小幅回升的判断,内需则将继续改善.但目前制造业投资和民间投资仍然疲弱,特别是中小企业并未体现明显的增长回升,显示增长动能的提升尚不稳固.

"基于今年公开市场到期量大幅下降的事实以及外汇占款难以大幅回升的判断,我们认为上半年降准仍是大概率事件,"中金首席经济学家彭文生称.

中国非制造业PMI指数体系,由商务活动指数、新订单指数、新出口订单指数、在手订单指数、存货指数、中间投入价格指数、收费价格指数、从业人员指数、供应商配送时间指数、业务活动预期指数等10个分类指数构成.

非制造业采购经理指数(PMI)历史数据(%):

2013年/1月 12年/12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月

非制造业PMI 56.2 56.1 55.6 55.5 53.7 56.3 55.6 56.7 55.2 56.1 58.0 57.3 55.7

注:季节调整说明:采购经理调查是一项月度调查,受季节因素影响,数据波动较大.鉴于非制造业PMI时间序列已满足季节调整的技术要求,自2012年3月起发布季节调整后的非制造业PMI分类指数.(完)