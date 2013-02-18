《中国报摘》--中国证券报2月18日

* 头版头条:

--中国国务院"关于推进物联网有序健康发展的指导意见"公布,提出到2015年,实现物联网在经济社会重要领域的规模示范应用,突破一批核心技术,初步形成物联网产业体系.

* 其他:

--保监会称,支持保险资产管理公司开展资产管理产品业务试点,目前已有人保资产、泰康资产、太平资产三家公司申请发行的五只股票、债券、基金型产品获备案.

--中国证券投资基金业协会公布第三批52家新入会会员名单,此批会员新增地方股权投资协会、养老金管理机构、证券资产管理公司和交易所等新类别机构.

--全国中小企业股份转让系统有限责任公司2月8日发布《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》以及相关配套文件;明确规定对企业挂牌不设财务指标,申请挂牌公司不受股东所有制性质的限制,也不限于高新技术企业,这标志着全国场外市场运行制度初步建立.

--在二十国集团(G20)财长和央行行长会议上,中国人民银行行长周小川呼吁相关国家加快落实IMF份额和治理改革方案;财政部部长谢旭人指出,发达国家应妥善处理好财政整顿与经济复苏的关系,减少量化宽松货币政策负面外溢效应.

--《半导体照明节能产业规划》明确,促进LED照明节能产业产值年均增长30%左右,2015年达到4,500亿元人民币.

--2012年国务院国资委监管的116家中央企业累计实现营业收入22.5万亿元,同比增长9.4%;实现利润总额1.3万亿元,同比增长2.7%.(完)

--整理 边竞; 审校 林高丽

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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