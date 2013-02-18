《中国报摘》--其他报纸重要消息2月18日

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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**上海证券报**
--美国财政部日前公布的数据显示,去年12月中国增持美国国债197亿美元,截至去年末,中国持有美国国债12,028亿美元,仍为美国最大的债权国.
**金融时报**
--中国银联发布的最新交易数据显示,春节期间(2月9日-15日)银联卡境内跨行交易金额同比去年春节增长43%,境外交易金额同比增长33%.
--中国黄金协会最新统计数据显示,2012年全国黄金消费量达832.18吨,比上年增加71.13吨,同比增长9.35%.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 边竞; 审校 林高丽
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中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。