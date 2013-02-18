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亚洲 | 2013年 2月 18日 星期一 08:47 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息2月18日

**上海证券报**

--美国财政部日前公布的数据显示,去年12月中国增持美国国债197亿美元,截至去年末,中国持有美国国债12,028亿美元,仍为美国最大的债权国.

**金融时报**

--中国银联发布的最新交易数据显示,春节期间(2月9日-15日)银联卡境内跨行交易金额同比去年春节增长43%,境外交易金额同比增长33%.

--中国黄金协会最新统计数据显示,2012年全国黄金消费量达832.18吨,比上年增加71.13吨,同比增长9.35%.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 边竞; 审校 林高丽

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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