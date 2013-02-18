中国保险: 保监会明确保险资管业务试点要求,人保泰康等公司申请已获备案

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透上海2月18日 - 中国保险监督管理委员会周日发布通知,明确国内保险资产管理公司开展资产管理产品业务试点的相关要求,例如资质条件、投资人范围、审核程序等.人保资产、泰康资产、太平资产三家公司申请发行的五只股票、债券、基金型产品,已按通知要求获得保监会备案.
保监会网站发布的通知要求,保险资产管理公司作为管理人发行的资管产品,仅限于向境内保险集团(控股)公司、保险公司、保险资产管理公司等具有风险识别和承受能力的合格投资人发行.若向单一投资人发行的定向产品,投资人初始认购资金不得低于3,000万元人民币;向多个投资人发行的集合产品,投资人总数不得超过200人,单一投资人初始认购资金不得低于100万.
保险资管产品投资范围限于银行存款、股票、债券、证券投资基金、央行票据、非金融企业债务融资工具、信贷资产支持证券、基础设施投资计划、不动产投资计划、项目资产支持计划及中国保监会认可的其他资产.
该通知称,保险资产管理公司发行产品,实行初次申报核准,后续产品事后报告.
保监会指出,该通知的发布有利于资产公司完善业务链条,优化投资管理体系,提高市场竞争力;有利于提高产品发行效率,满足市场有效需求;有利于丰富保险资金投资工具,推动保险市场与资本市场的对接和良性互动;有利于维护保险机构合法权益,促进保险业稳步健康发展.(完)
参看细节,请点选中国保监会网站(here)
--发稿 林琦; 审校 林高丽
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。