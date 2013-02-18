中国保险: 保监会明确保险资管业务试点要求,人保泰康等公司申请已获备案

路透上海2月18日 - 中国保险监督管理委员会周日发布通知,明确国内保险资产管理公司开展资产管理产品业务试点的相关要求,例如资质条件、投资人范围、审核程序等.人保资产、泰康资产、太平资产三家公司申请发行的五只股票、债券、基金型产品,已按通知要求获得保监会备案.

保监会网站发布的通知要求,保险资产管理公司作为管理人发行的资管产品,仅限于向境内保险集团(控股)公司、保险公司、保险资产管理公司等具有风险识别和承受能力的合格投资人发行.若向单一投资人发行的定向产品,投资人初始认购资金不得低于3,000万元人民币;向多个投资人发行的集合产品,投资人总数不得超过200人,单一投资人初始认购资金不得低于100万.