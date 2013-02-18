中国热股: 华谊兄弟早盘大涨逾8%,媒体称其投资影片近期票房超预期

路透上海2月18日 - 华谊兄弟传媒股份有限公司(300027.SZ)周一早盘股价大涨逾8%,国内媒体有报导称其投资的影片--《西游除魔篇》春节期间票房收入超预期.

开盘18分钟,该股报20.55元人民币,涨1.55元或8.16%,开盘价为20.88元.稍早该股曾冲至涨停板20.90元.

上海证券报周一报导称,自2月10日由香港影星周星驰执导的该影片公映以来,连续刷新国内华语片票房记录,14日当天其国内票房高达1.22亿元,创下国内最高单日票房纪录.至16日(上周六),该影片累计国内票房已达5.76亿元,17日突破6亿元已无悬念.这一数据已超过之前的乐观预期.

宏源证券之前报告预期其票房在5.5-6.3亿元,国泰君安曾将票房预期提高至6亿元.

华谊兄弟近日曾公告称,西游除魔篇是华谊兄弟与其他机构合作拍摄.华谊为该影片在大陆地区的出品方、投资方和发行方,华谊负责该影片在大陆地区的运营和发行.根据协议的约定,华谊除了收取该影片之大陆地区发行毛收益12%的发行代理费外,还享有取得该影片在大陆地区发行的大部分分成收益的权利.(完)