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亚洲 | 2011年 12月 1日 星期四 07:06 BJT

****路透系统使用小秘笈--中文商品和能源新闻导读****

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                              商品和能源新闻导读  
              
   ◆TOP NEWS
   商品能源头条....[nTOPCOMCN]   
   大中华精选......[nTOPCMNCN]

   ◆早晨摘要
   路透早报........[NN/CN]
   报章摘要........[PRESS&CMN] 
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   能源市场收盘汇总.........[PMF&TOP&COM&RTRS&CRU&!NN/CN]
   金属和贵金属收盘总汇.....[PMF&TOP&COM&RTRS&MET&!NN/CN]
   农产品收盘总汇...........[PMF&TOP&COM&RTRS&GRA&!NN/CN]
   周一亚洲原油展望.........[ASIA/CRUCN] 
   周一亚洲油品展望.........[ASIA/PROCN] 
   周一展望: 本周市场/经济焦点 [DATA/CN]   

   ◆商品和能源消息 
   要闻...............[COM&CNEWS&!TOP]
   所有商品能源相关消息...[COM&CMN]

   ◆原油/油品 
   所有能源消息.......[(CRU|ENR|PROD)&RTRS&CMN]
   OPEC相关新闻.......[OPEC&RTRS&CMN] 
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   全球市场..................[MKTS/ASCN]   
   NYMEX原油期货纽约收盘.....[O/NCN]
   NYMEX原油期货亚洲电子盘...[O/SCN]
   亚洲燃料油................[FUEL/ACN]
   亚洲汽油/石脑油...........[LDIS/ACN]
   亚洲柴油/航煤.............[MDIS/ACN]
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   EIA与API一周美国石油库存资料比较...[EIA/APICN]
   EIA库存周报........................[EIA/SCN]
   OPEC月度油市报告...................[OPEC/CN]   
   IEA月度油市报告....................[IEA/CN] 
   中国原油/油品月度进出口和产量......[O/CHINACN]

   ◆金属
   所有金属消息............[(GOL|MET|MTL|GDM|STL)&RTRS&CMN]
   纽约COMEX期金收盘.......[GOL/XCN]
   全球金市................[GOL/HCN]
   金属期市............... [MET/LCN]
   LME金属库存变化.............[LME/S1CN]
   中国金属月度进出口和产量....[M/CHINACN]

   ◆谷物/农产品
   所有农产品消息..............[(GRA|SUG|OILS)&RTRS&CMN)] 
   芝加哥CBOT大豆期货..........[SOY/CCN]
   芝加哥CBOT小麦期货..........[WHE/CCN]
   芝加哥CBOT玉米期货..........[COR/CCN]        
   纽约软性商品................[SOF/LCN] 
   芝加哥CBOT稻米..............[RIC/CCN]
   纽约ICE期棉.................[COT/NCN]
   CBOT农产品亚洲电子盘........[GRA/CCN]
   日本TOCOM橡胶...............[RUB/ASCN]
   马来西亚棕榈油期货..........[PALM/CN]
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   USDA月度农作物供需报告..........[USDA/CN] 
   USDA美国农作物一周出口销售报告..[USDA/GCN] 
   USDA美国农作物一周出口检验报告..[USDA/ICN]
   USDA美国一周农作物生长报告......[US/CROPSCN] 
   中国农产品月度进出口和产量......[G/CHINACN]

   ◆投资构想
   观点..........[(FUND&COM&CMN)|(RCH&COM&CMN)|(COPINI&COM)]
   路透油市调查..[CPOLL&CRU]   
   深度报导......[(CDEPTH|CPOLL|CINTER)&COM&!TOP&!COLUMN/CN]
   热点透视专栏..[COLUMN/CN]

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