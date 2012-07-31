路透系统使用小秘笈--中文宏观经济新闻导读****

亲爱的3000 Xtra客户，您好： 以下是路透中文宏观经济新闻的快速指引,您可双击右边的新闻代码,即可阅读相关新闻. 宏观经济新闻导读 ◆主要消息 环球经济头条.......[nTOPMCECN] 宏观经济要闻.......[(MCE|ECI)&CNEWS] 所有宏观经济消息...[(MCE|ECI)&CMN] 观点...............[(RCH|COPINI)&(MCE|ECI)&CMN&RTRS&!TOP&!COLUMN/CN] 深度报导...........[(CDEPTH|CINTER|CPOLL|COLUMN/CN)&(MCE|ECI)&RTRS&!TOP] ◆全球重要政经事件预告 美国重要政经日程..........[US/DIARYCN] 日本重要政经日程..........[JP/DIARYCN] 中国重要政经日程..........[CN/DIARYCN] 香港重要政经日程..........[HK/DIARYCN] 台湾重要政经日程..........[TW/DIARYCN] --------------------------------------- 全球重要经济事件一览表....[M/DIARYCN] 新兴市场重要经济事件预告..[EMRG/CN] 全球主要国家债券发行预告..[D/DIARYCN] 美国公债发行日程表........[USAUC/CN] 全球外汇市场消息预告......[MI/DIARYCN] 美国上市公司业绩公布日程表[US/RESFCN] 金融市场假期..............[HOL/CN] ◆经济指标 主要国家经济指标预测.......[ECI/ALLCN] 美国加拿大经济指标预测.....[US/ECICN] 美国各类经济指标总览.......[ECI/USCN] 欧洲经济指标预测...........[EU/ECICN] 欧洲已公布经济指标.........[ECI/EUCN] ---------------------------------------- 日本经济指标预测...........[JP/ECICN] 日本已公布经济指标.........[ECI/JPCN] 台湾经济指标预测...........[TW/ECICN] 台湾已公布经济指标.........[ECI/TWCN] 中国已公布经济指标.........[ECI/CN] 中国公布经济指标日程.......[CN&ECI&DIARY&CMN] 中国月度经济指标路透调查中值..[ECI/CPOLL] 中文Newsletters: 欲浏览路透中文新闻周报PDF版，请点选： 简体: (here) 繁体: (here)