路透中文新闻--要闻和分析稿代码****

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 郑茵 审校 李春喜)
亲爱的3000 Xtra客户，您好： 以下是路透中文要闻和分析稿的代码,您可双击中括号内的新闻代码,即可阅读相关新闻. [CNEWS] 这是中文要闻的代码，涵盖突发新闻、市场突然的大幅波动、各国央行公布利率决策，以及主要经济体宣布重大经济数据等。 [CINSTA] 《即时观点》(INSTANT VIEW) 经济数据/重大事件发生后，记者采访专业人士并收集罗列其观点。 《快速分析》(SNAP ANALYSIS) 重大事件发生后，记者短时间内按照自己和专家的理解迅速写成的简短分析。 [CDEPTH] 深入分析或焦点稿，包括《焦点》、《分析》、《特写》、《市场热谈》、《情景推测》、《多空观点》 其中《市场热谈》(DEALTALK) 是对市场热点事件进展的跟进和分析。 《多空观点》(BUY OR SELL) 是当市场看法出现分歧，报导陈述不同观点。 《情景推测》(SCENARIOS) 是重要事件未来的进展、可能的发展方向。 [CINTER] 〔路透专访〕是路透对政府官员、企业高层、或行业专家等的独家访问。 [CPOLL] 〔路透调查〕路透采访多位交易商或分析师，汇集他们的预测数据，对经济数据、汇率走向、利率政策等做出预测. [COLUMN/CN] 《热点透视》专栏 (Breakingviews) 集聚全球逾30位路透资深评论员的智慧，透视全球热点话题，为客户提供高附加值、观点独特的评论。 [CFACT] 〔背景资料〕(FACTBOX) 〔热点问答〕(Q+A) 对于重大事件发生原因等问题的相关问答。 〔重要历程〕(TIMELINE) 重大事件的发展过程，通常按照时间先后排序。 (完)
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 郑茵 审校 李春喜)
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 100.52 -0.30 -0.30 1469339 京东 29.85 -0.38 -1.26 7080140 新浪 75.62 -0.76 -1.00 953604 搜狐 39.35 +0.10 +0.25 386599 网易 297.25 -1.48 -0.50 1960172 百度 185.17 +0.23 +0.12 1623035 台湾 台湾积体电路
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。