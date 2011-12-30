〔中国能源〕神华旗下神东基地今年商品煤总量已超2亿吨,为中国首个

路透北京12月30日电---中国最大的煤炭生产集团--神华集团表示,旗下神东煤炭集团今年的商品煤总量已达到2.002亿吨,成为中国首个跃升为两亿吨级的商品煤基地.

刊登在神华集团网站上的新闻稿称,至12月28日,神东煤炭集团的商品煤产量比去年同期增长了748万吨.

目前中国正在建设包括神东、陕北、黄陇和宁东等在内的13个亿吨级大型煤炭基地.根据政府规划,十二五期间(2011-2015年)要继续培育大型煤炭集团,鼓励兼并重组,目标是至2015年形成10个亿吨级、10个5,000万吨级特大型煤炭企业,煤炭产量占全国的60%以上.[ID:nCN1067018]

神华集团是目前按市值计为全球最大煤炭生产商--中国神华能源股份(1088.HK)(601088.SS)的母公司.神东煤炭矿区也是上市公司的主要生产地,其2010年贡献的商品煤产量占到同期该集团总产量的73.8%.

中国神华2011年前11个月合计商品煤产量为2.57亿吨.该公司总裁凌文5月份重申,有信心实现今年产量2.6-2.7亿吨之目标.[ID:nCH0063929](完)

更多详情,请点选神华集团网站

(here)