〔中国企业〕华为去年销售收入约2,039亿元人民币,同比增速较上年明显放缓

路透北京3月28日电---全球第二大通信设备生产商--华为公司[HWT.UL]一位管理人士周三表示,公司2011年销售收入约2,039亿元人民币.据此计算,其同比增长约11.7%,较上年明显放缓.

其中,海外销售收入占比重新回到七成以上,显示其去年加大了对国际市场的开拓力度.

"去年(华为)海外销售收入超过70%了."华为企业业务中国区解决方案与Marketing部部长胡忠华在一次智能电网论坛上称.

华为一般在每年四月公布上年度的业绩.其2010年销售收入为1,825亿元,同比增24.2%.其中,海外销售收入超过1,200亿元人民币,占比约65%.

近年来,华为的海外收入比例一直高于国内市场.不过2009年时受益于中国3G(第三代移动通信)市场的强力启动,当年华为的国内销售额历史性地突破了100亿美元,海外市场的收入比重也出现了其国际化以来的首次下降,至53.5%,2008年该比例曾达75%.

华为目前主要收入来自于电信设备业务,不过鉴于当前电信运营商在3G建设上的投资正在放缓,而4G网络建设尚未大规模展开,企业业务和终端消费电子产品(智能手机和平板电脑等)成为华为寄予厚望的两大新引擎.[ID:nSH0087217](完)