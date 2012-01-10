〔中国央企〕中煤集团2012年力争产煤1.7亿吨,同比增长约4%

台湾经济：积极寻找南向生产备案，以因应未来贸易争端兴起--台经院
路透台北2月24日 - 美国总统特朗普高举贸易保护大旗，各方关注全球贸易保护大战是否开打。台湾经济研究院周五表示，虽然发生的可能性不高，但厂商及政府仍应积极因应，南向寻找备援生产备案。
路透北京1月10日电---中国第二大煤炭集团--中煤集团表示,2012年将力争产煤1.7亿吨,这将较去年产量约增4%.
新华网周一文章援引中煤能源集团有限公司的年度工作会议内容并称,该集团今年全年的生产经营目标是,原煤产量1.65亿吨、力争实现1.7亿吨,商品煤销量1.72亿吨,营业收入1,220亿元人民币,利润总额173亿元.
该集团并表示,2012年将筛选多个海外项目,择机开展合作或并购.
中煤集团是中国中煤能源股份有限公司(1898.HK)(601898.SS)的母公司.2011年该集团全年原煤产量达1.64亿吨,营业收入达1,150亿元人民币,利润总额163.8亿元,同比分别增长11.4%、19.8%和35.2%.
中国最大煤炭生产商--神华集团稍早前称,其2011年原煤产量达4亿吨,同比增长约12%,并预计2012年产量将与去年持平.[ID:nCN1321778](完)
--发稿 苏丹; 审校 林高丽
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路透台北2月24日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周五早盘持续走跌。交易员表示，受美债殖利率走低激励，市场气氛趋乐观，带动殖利率续跌，早盘最低来到1.0655%低点，并创10年券殖利率逾两个半月新低。
路透首尔2月24日 - 韩国韩元兑美元 周五升至三个半月高点，势将连续第四日收高，因外界认为特朗普政府承诺的税改缺乏进展，令美元回落。 0254 GMT，韩元兑美元 报1,132.6，较周四收盘水准1,137.3上涨0.4%。韩元一度升至1,131.7，为2016年11月9日以来高位。 美国新任财长努钦对福克斯商业新闻网(Fox Business Network)称，特朗普政府采取的任何政策举措在今年的影响都将有限；他还对CNBC表示，希望看到税改提案在8月国会休会前获得通过。 这符合过去一个月中其他政界人士发表的言论，但令一些投资者感到失望，他们原本预期税改时间表将会更快。 “努钦昨天的话，让押注强势美元的投资者感到失望，”新韩银行的分析师Paik Seokhyun说。 他认为，由于美元近期可能表现相对安静，韩元/美元可能很快升破1,130水准。 韩国股市料中止四日连涨势头，因外资和本地机构投资者抛出。 韩国