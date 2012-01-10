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亚洲 | 2012年 1月 10日 星期二 16:14 BJT

〔中国央企〕中煤集团2012年力争产煤1.7亿吨,同比增长约4%

路透北京1月10日电---中国第二大煤炭集团--中煤集团表示,2012年将力争产煤1.7亿吨,这将较去年产量约增4%.

新华网周一文章援引中煤能源集团有限公司的年度工作会议内容并称,该集团今年全年的生产经营目标是,原煤产量1.65亿吨、力争实现1.7亿吨,商品煤销量1.72亿吨,营业收入1,220亿元人民币,利润总额173亿元.

该集团并表示,2012年将筛选多个海外项目,择机开展合作或并购.

中煤集团是中国中煤能源股份有限公司(1898.HK)(601898.SS)的母公司.2011年该集团全年原煤产量达1.64亿吨,营业收入达1,150亿元人民币,利润总额163.8亿元,同比分别增长11.4%、19.8%和35.2%.

中国最大煤炭生产商--神华集团稍早前称,其2011年原煤产量达4亿吨,同比增长约12%,并预计2012年产量将与去年持平.[ID:nCN1321778](完)

--发稿 苏丹; 审校 林高丽

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