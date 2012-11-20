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货币新闻 | 2012年 11月 20日 星期二 08:58 BJT

〔香港个股〕华润燃气股份暂停买卖,以待公布配售新股筹资

路透香港11月20日电---中国城市燃气供应商--华润燃气(1193.HK)周二称,其股份暂停买卖,以待刊发有关配售及认购公司股份之公告.

停牌前,华润燃气周一收市价报18.46港元.其股份在过去一个月累计涨逾12%.(完)

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--记者 雷美珍; 审校 黄凯

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