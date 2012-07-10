〔港报社评〕解除通胀枷锁迎来通缩威胁--信报7月10日

国家统计局公布,6月份CPI为2.2%,大幅回落,此举虽可为央行提供更大货币宽松空间,但面对经济下行之势未见底部,当前通胀急遽下降,反而令人忧虑将迎来通缩风险.6月CPI跌幅较预期大,基于6月PPI无论同比或环比均持续下挫,负增长跌势不断扩大,在价格传导作用下,非食品价格涨幅必然受制,因此可以预期,7月CPI大有可能降至2%以下.

从宏观经济层面看,如今中国经济产能过剩、有效需求不足、金融体系效率低、投资与消费需求疲弱,这些足以诱发通货紧缩的因素,的确露出令人忧虑的象.今年二季度GDP增速降至7.6%或以下,照形势观察,未必已触底并可酝酿回升.

目前增长动力持续弱化,主要受到内外需求萎缩双重夹击.出口受制,产业升级难以有力举步,而受惠于全球化和人口红利的增长模式则走到了尽头,迄今却又缺乏拉动经济的新增长点,过去相当依赖房地产投资的刺激,在调控政策下萎靡不振,加上消费动力不足,内需不前,令中国快速增长陷入樽颈之地.

明显看到,企业利润率持续下跌.1-5月份,全国规模以上工业企业实现利润同比下降2.4%,环比亦下跌逾5%.工业利润率下降难免令投资与生产最终陷入停滞状态.即使通过结构性减税,冀提高企业的利润,但在产能过剩的制约下,刺激作用亦有限.

当前欧美的外部需求萎缩,出口持续不振,若物价持续回落,进一步削弱企业的利润,则内部投资和消费动力都有进一步恶化之忧.照发展形势看,央行一个月内两次减息,多少反映了对通缩风险的忧虑.如今增强银行体系的流动性,短期内下调存准金率的概率极高.但中国经济进行结构性调整,推动产业升级,鼓励自主创新,提高全要素生产率,必须通过深刻的经济和政治体制改革,彻底改变错综复杂的利益结构,进行深度有效的调整,才能重拾可持续发展的健康动力.(A02)