〔港报社评〕台湾加强护渔,两岸配合保钓--文汇报9月25日

香港预算：2017/18年度预算案重点一览
路透香港2月22日 - 香港政府周三公布2017/18年度财政预算案。财政司司长陈茂波表示，预测2017年本地生产总值（GDP）增长2-3%；而2016年GDP则增长1.9%。
台湾宜兰75艘渔船昨日前往钓鱼岛,举行"为生存护渔权"绕行钓鱼岛活动,抗议日本非法"购岛",台湾海巡署派遣10艘以上舰艇随行保护渔民.与此同时,目前大陆方面有十艘渔政船在钓鱼岛海域巡航执法,近200艘渔船在作业.两岸以不同方式保钓护渔,既有利于早日恢复两岸渔民在钓岛海域的正常捕鱼活动,又可以共同扞卫中华民族领土主权,这必将形成良好的合作态势,粉碎日方非法窃占钓鱼岛的图谋.
钓鱼岛海域海产丰富,是台湾的传统渔场,但自70年代起,在日本粗暴干扰下,台湾渔民的正常渔业大受影响.日本将钓鱼岛列屿"国有化",剥夺渔民的渔权,激起台湾渔民的愤怒, 自发到钓鱼岛附近海域,宣示扞卫渔权.大陆方面也千帆并举在此捕鱼作业,宣示主权.
钓鱼岛属于台湾宜兰县,台湾岛内对保钓具有明显共识,两岸共同保钓的提议也获得岛内大多数民众的支持.台湾民众对日本购岛"国有化"的动作有71%的反对声浪,台湾海巡署强调"护渔权同等于护主权,没有让步空间";军方也表示会与海巡署密切联系,作好应变准备.台湾朝野、社会主流意见保钓态度明确,有利于台湾争取钓鱼岛海域渔权.
两岸充分发挥各自的优势,默契配合,有利于共同打赢保钓这场"持久战".台湾具有保钓的悠久传统和坚实的民意基础,大陆方面则可运用外交、经济、军事的综合强大力量.在民族大义面前,两岸同胞只要齐心合力,就一定能维护国家的主权和领土完整.(A04)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透香港2月22日 - 香港政府周三公布2017/18年度财政预算案。财政司司长陈茂波表示，预测2017年本地生产总值（GDP）增长2-3%；而2016年GDP则增长1.9%。
路透东京2月22日 - 日本政府公债价格周三坚挺，此前日本央行进行购债操作，数额与此前的操作相符。 两年期日债收益率 下跌2.5个基点至负0.270%，为11月以来最低水平。 指标10年期日债收益率 微跌0.5个基点至0.085%，10年期日债期货 上涨0.21点至150.17。 一些市场人士担心日本央行可能减少对某些期限债券的购买规模，尤其是供应紧张的短债。购债规模如果下降可能令市场担心，日本央行可能在逐渐减少资产购买，这或会打压债券价格。 不过日本央行购买规模与本月稍早的多数操作相同：4,500亿日圆(39.7亿美元)五年至10年内到期、4,200亿日圆三至五年内到期、以及4,000亿日圆一至三年内到期的公债。 日本银行总裁黑田东彦周三对国会称，日本央行购债计划平稳进行，未来不大可能会中断。他还表示目前央行进一步加深负利率的可能性不大。 当日
路透上海2月22日 - 人民币兑美元即期周三早盘冲高回落，升幅较盘初明显收窄，中间价则继续小跌。交易员指出，虽然早盘美元指数略有调整，但客盘仍选择在6.8760元附近逢低购汇，大行则继续适度提供美元流动性，但除非外部环境明显变化，否则人民币将延续区间波动。