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货币新闻 | 2012年 9月 10日 星期一 16:17 BJT

〔香港股市〕恒生指数略收涨,中资银行股走势落后

路透香港9月10日电---香港股市周一守住涨幅,不过投资者在上周大涨后暂事喘息,因为中国新出炉的月度贸易数据疲弱,显示出经济前景恶化,令中国基建支出计划所引燃的乐观情绪被冲淡.

恒生指数.HSI微涨0.1%,恒生国企指数.HSCE下跌0.4%.

大陆股市方面,沪深300指数.CSI300收高0.4%,沪综指.SSEC上涨0.3%.

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