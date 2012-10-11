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香港市场报道 | 2012年 10月 11日 星期四 09:31 BJT

〔香港股市〕恒生指数开盘下跌,尾随美股颓势

路透香港10月11日电---香港股市周四开低,尾随美股颓势.此前美国重量级企业警告全球需求放缓,尤其是中国成长减速.

恒生指数.HSI开低0.5%至20,813.1点,恒生国企指数.HSCE跌0.4%.(完)

--编译 戴素萍;审校 张涛

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