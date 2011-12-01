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货币新闻 | 2011年 12月 1日 星期四 14:43 BJT

〔澳门经济〕11月份博彩业收入同比增长32.9%至230.6亿澳门元

路透香港12月1日电---澳门政府周四公布,当地11月份博彩业收入达230.6亿澳门元,较上年同期增加32.9%.

澳门博彩监察协调局在网上公布当地每月的博彩收入数字.今年1-11月,澳门累计博彩收入按年增长44.1%,至2,442.58亿澳门元.

满手现金的中国观光客蜂涌而至,令澳门博彩收入早已超过老牌赌城--美国拉斯维加斯,成为全球最大赌城.市场预计今年澳门博彩业所创造的收入将会比拉斯维加斯高出四倍之多.

澳门六家博彩业者包括Las Vegas Sands Corp(LVS.N)旗下金沙中国(1928.HK)、Wynn Resorts Ltd(WYNN.O)旗下永利澳门(1128.HK)、银河娱乐(0027.HK)、澳博控股(0880.HK)、新濠博亚娱乐(MPEL.O)的合营、以及MGM(MGM.N)合营的美高梅中国(2282.HK).(完)

欲浏览澳门博彩监督协调局发布於网页上的资料,请点选:(here)

--记者 李珊珊; 撰写 陈敏; 审校 丁淑琴

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