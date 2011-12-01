〔澳门经济〕11月份博彩业收入同比增长32.9%至230.6亿澳门元

欧洲个股：检察官曾并未对大众汽车监督委员会成员展开调查
路透汉堡2月9日 - 德国检方表示，他们并未对德国下萨克森州州长Stephan Weil，或其他大众汽车(福斯汽车, Volkswagen)监督委员会中与废气排放丑闻有关的成员展开调查。
路透香港12月1日电---澳门政府周四公布,当地11月份博彩业收入达230.6亿澳门元,较上年同期增加32.9%.
澳门博彩监察协调局在网上公布当地每月的博彩收入数字.今年1-11月,澳门累计博彩收入按年增长44.1%,至2,442.58亿澳门元.
满手现金的中国观光客蜂涌而至,令澳门博彩收入早已超过老牌赌城--美国拉斯维加斯,成为全球最大赌城.市场预计今年澳门博彩业所创造的收入将会比拉斯维加斯高出四倍之多.
澳门六家博彩业者包括Las Vegas Sands Corp(LVS.N)旗下金沙中国(1928.HK)、Wynn Resorts Ltd(WYNN.O)旗下永利澳门(1128.HK)、银河娱乐(0027.HK)、澳博控股(0880.HK)、新濠博亚娱乐(MPEL.O)的合营、以及MGM(MGM.N)合营的美高梅中国(2282.HK).(完)
欲浏览澳门博彩监督协调局发布於网页上的资料,请点选:(here)
--记者 李珊珊; 撰写 陈敏; 审校 丁淑琴
路透汉堡2月9日 - 德国检方表示，他们并未对德国下萨克森州州长Stephan Weil，或其他大众汽车(福斯汽车, Volkswagen)监督委员会中与废气排放丑闻有关的成员展开调查。
路透沙特KHOBAR 2月9日 - 沙特新闻机构SPA报导指出，沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫(Khalid al-Falih)与委内瑞拉外长和能源部长周四于利雅德会面，以检视油市状况，以及审视维持油市稳定的重要性。
路透2月9日 - 可口可乐公布季度营收下滑6%，为连续第七季走低，受到特定拉丁美洲国家高通胀打击，而美元走强也让美国以外营收缩水。