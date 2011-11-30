〔港股业绩〕普拉达(Prada)前三季净利按年增75%,亚太区表现突出

路透香港11月30日电---意大利奢侈品集团普拉达(Prada)(1913.HK)公布,2011年度第三季度净利按年增长75%,其中亚太区的销售增长尤为突出.

Prada周二晚公布,截至10月底止的第三季净利为9,363万欧元,去年同期为5,345万欧元;前三季度的净利则为2.7317亿欧元,较去年同期的1.565亿欧元亦增75%.

欧债危机迟迟未落幕,市场担心主要市场在欧美的普拉达可能受影响.普拉达表示,集团依然对奢侈品市场的潜力充满信心,尤其是增长迅速的国家.

"然而,监於现时全球市场面临不确定性,管理层将继续监察本地及全球趋势,一如既往地即时采取应对措施."Prada副主席Carlo Mazzi在公告里称.

亚太区市场为Prada的业绩亮点,前三季度的销售净额按年增长38.7%.至於欧洲销售净额按年增长22.7%.

新鸿基集团早前发布报告指出,欧债危机持续影响零售业前景,且Prada在北美、意大利以及欧洲的营收占比达到约六成,亚太区虽然较不受影响,但也得面临租金等成本上升的压力,股价可能下探27港元,并维持"沽售"评级.

前三季销售额17.3亿欧元中,亚太区销售占比为34%,其次是欧洲区,占21.8%,意大利占比为18.6%,北美占比15.1%.

Prada副主席Carlo Mazzi上月向路透表示,亚洲奢侈品需求仍然看好,预计明年该区销售额占比将提升至五成.[ID:nCH0082987]

今年6月上市的普拉达除了主品牌Prada外,还有年轻活泼设计感的Miu Miu, 以及瞄准小众名贵鞋履消费者的Church's、Car Shoe;产品线自手袋、皮具、成衣、香水、眼镜配件皆见.(完)

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