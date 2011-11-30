《香港报摘》--经济日报11月30日

* 要闻版头条:

--意大利拍债结果佳,连同欧洲领袖将公布新一轮救市措施详情,刺激欧元及欧美股市早段上升.

* 其他:

--有机构投资者於昨天收市後配售4亿股建设银行(0939.HK)股份,每股作价介乎5.17-5.3港元,较周二收市价5.3港元折让最多2.5%,套现高至21.2亿港元.

--高盛的亚太投资策略部报告称,以较中长线来说,大中华区楼价有10-15%下跌风险,但相信楼价下跌而引发的对银行系统风险、宏观信贷风险影响力度都不及1997年.

--汇丰(0005.HK)香港第二轮裁员行动已於上周四展开.消息人士指出,在过去数日,汇丰已派出逾百个"大信封"(解雇信),个别部门更被裁减六、七成的员工.

--MSCI亚洲(日本除外)指数成分股变动将於周四生效,指数基金将需要於今日收市完成相应的股份买卖,包括沽出被"叮走"的思捷环球(0330.HK),以及买入"新贵"高鑫零售(6808.HK)等股份.

--消息人士称,新华人寿H股IPO首日接受机构投资者认购即获满额,受惠於A股IPO反应良好;而认购H股的机构投资者大多为中资基金,或有经QFII额度投资A股市场的国际基金.惟认购价格以中低端占多.

--首位华人英超球队班主兼伯明翰环球(2309.HK)主席杨家诚,遭永亨银行0302.HK入禀法院追讨拖欠的白加道31号B号屋豪宅按揭贷款.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 雷美珍; 审校 曾祥进

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