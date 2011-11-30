《香港报摘》--信报11月30日

* 头版头条:

--中国内地保险公司加速业务扩展,保监会则一再提高监管要求,令保险公司资本压力倍增.新华人寿上市在即,中国财险(2328.HK)却抢先"抽水",宣布供股集资.

* 其他:

--日本奥林巴斯(7733.T)透过并购交易顾问费来隐藏巨额投资损失,原来协助隐瞒亏损的日本银行家是利用在香港营运的众多空壳公司来造数,且他们於金钟太古广场的服务式住宅柏舍居住至少8年.

--首饰零售商六福集团(0590.HK)表示,本月首三周的同店销售增长为20-30%,预计圣诞及新年期间,港澳地区的同店销售会有20%增长,对零售市道仍表乐观.

--据市场消息指出,天瑞水泥计划於12月中招股,23日联交所挂牌上市,香港IPO筹资3-4亿美元.

--连销快餐经营者大家乐(0341.HK)主席陈裕光称,由於香港实施最低工资,全年工资支出最多增加2亿港元.下半年财年其快餐店食品售价会继续加价3-5%,而同期食材和租金成本预计涨15%.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 雷美珍; 审校 曾祥进

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