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亚洲 | 2011年 11月 30日 星期三 08:51 BJT

〔离岸人民币〕中国国开行拟明年初在港发行60-80亿元人民币债券--报载

路透香港11月30日电---香港经济日报周三的报导称,中国国家开发银行[CHDB.UL]拟於明年初在香港发行第四批人民币债券,规模初步定为60-80亿元人民币债券.

报导并引述消息人士称,国开行已就此次发债展开前期部署,尚需国务院审批,故最快料於明年初推出.而该批债券将面向机构及零售投资者.

明年香港人民币债券市场的发行量将有增无减.此前中央承诺财政部将会每年来港发债,而且金额将会逐年提高,以财政部今年在港发债200亿元计,明年的金额将会更高,加上其他金融机构以及非金融机构的500亿元额度,明年香港人民币债发行额度约700亿元.(完)

--记者 雷美珍; 审校 林高丽

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