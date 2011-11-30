〔离岸人民币〕中国国开行拟明年初在港发行60-80亿元人民币债券--报载

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港11月30日电---香港经济日报周三的报导称,中国国家开发银行[CHDB.UL]拟於明年初在香港发行第四批人民币债券,规模初步定为60-80亿元人民币债券.
报导并引述消息人士称,国开行已就此次发债展开前期部署,尚需国务院审批,故最快料於明年初推出.而该批债券将面向机构及零售投资者.
明年香港人民币债券市场的发行量将有增无减.此前中央承诺财政部将会每年来港发债,而且金额将会逐年提高,以财政部今年在港发债200亿元计,明年的金额将会更高,加上其他金融机构以及非金融机构的500亿元额度,明年香港人民币债发行额度约700亿元.(完)
--记者 雷美珍; 审校 林高丽
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。