《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--11月30日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港11月30日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.7891港元HKD=) 美股道琼工业指数.DJI周二收高32.62点,或0.28%,报11,555.63点.因消费者信心指数高於预期,且解决欧洲财政问题的努路将取得进一步进展的冀望提振人气.[ID:nCN1250816] 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 (0883.HK) (CEO.N) 181.290 -1.10 48081 14.121 0.15 中国铝业(2600.HK) (ACH.N) 11.760 -1.09 129754 3.664 -0.97 中国移动(0941.HK) (CHL.N) 48.020 -0.79 224737 74.807 0.21 中国人寿(2628.HK) (LFC.N) 38.110 -1.12 161195 19.790 -0.85 中石油 (0857.HK) (PTR.N) 123.790 -1.18 47427 9.642 -0.08 中石化 (0386.HK) (SNP.N) 101.990 -1.69 91664 7.944 -0.95 汇丰控股(0005.HK) HBC.N 37.650 -0.48 637455 58.652 0.00 中电信 (0728.HK) (CHA.N) 58.740 -1.59 32356 4.575 0.12 中国联通(0762.HK) (CHU.N) 20.600 0.00 233945 16.046 -0.83 兖州煤业(1171.HK) (YZC.N) 23.320 -1.06 38371 18.164 -0.31 华能国际(0902.HK) (HNP.N) 20.900 -0.62 41674 4.070 -1.22 南方航空(1055.HK) (ZNH.N) 25.180 -0.36 11915 3.923 -0.69 东方航空(0670.HK) (CEA.N) 19.940 -1.34 7321 1.553 -51.46 中芯国际(0981.HK) (SMI.N) 2.390 -5.16 73683 0.372 -3.29 (完) --整理 雷美珍
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。