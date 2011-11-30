《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--11月30日

路透香港11月30日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.7891港元HKD=) 美股道琼工业指数.DJI周二收高32.62点,或0.28%,报11,555.63点.因消费者信心指数高於预期,且解决欧洲财政问题的努路将取得进一步进展的冀望提振人气.[ID:nCN1250816] 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 ( 0883.HK ) ( CEO.N ) 181.290 -1.10 48081 14.121 0.15 中国铝业( 2600.HK ) ( ACH.N ) 11.760 -1.09 129754 3.664 -0.97 中国移动( 0941.HK ) ( CHL.N ) 48.020 -0.79 224737 74.807 0.21 中国人寿( 2628.HK ) ( LFC.N ) 38.110 -1.12 161195 19.790 -0.85 中石油 ( 0857.HK ) ( PTR.N ) 123.790 -1.18 47427 9.642 -0.08 中石化 ( 0386.HK ) ( SNP.N ) 101.990 -1.69 91664 7.944 -0.95 汇丰控股( 0005.HK ) HBC.N 37.650 -0.48 637455 58.652 0.00 中电信 ( 0728.HK ) ( CHA.N ) 58.740 -1.59 32356 4.575 0.12 中国联通( 0762.HK ) ( CHU.N ) 20.600 0.00 233945 16.046 -0.83 兖州煤业( 1171.HK ) ( YZC.N ) 23.320 -1.06 38371 18.164 -0.31 华能国际( 0902.HK ) ( HNP.N ) 20.900 -0.62 41674 4.070 -1.22 南方航空( 1055.HK ) ( ZNH.N ) 25.180 -0.36 11915 3.923 -0.69 东方航空( 0670.HK ) ( CEA.N ) 19.940 -1.34 7321 1.553 -51.46 中芯国际( 0981.HK ) ( SMI.N ) 2.390 -5.16 73683 0.372 -3.29 (完) --整理 雷美珍