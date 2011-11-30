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亚洲 | 2011年 11月 30日 星期三 08:40 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--11月30日

路透香港11月30日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.7891港元HKD=)

  美股道琼工业指数.DJI周二收高32.62点,或0.28%,报11,555.63点.因消费者信心指数高於预期,且解决欧洲财政问题的努路将取得进一步进展的冀望提振人气.[ID:nCN1250816]

公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                              (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
-------------------------------------------------------------------------------------
中海油  (0883.HK)   (CEO.N)  181.290   -1.10      48081            14.121       0.15
中国铝业(2600.HK)   (ACH.N)   11.760   -1.09     129754             3.664      -0.97
中国移动(0941.HK)   (CHL.N)   48.020   -0.79     224737            74.807       0.21
中国人寿(2628.HK)   (LFC.N)   38.110   -1.12     161195            19.790      -0.85
中石油  (0857.HK)   (PTR.N)  123.790   -1.18      47427             9.642      -0.08
中石化  (0386.HK)   (SNP.N)  101.990   -1.69      91664             7.944      -0.95
汇丰控股(0005.HK)   HBC.N   37.650   -0.48     637455            58.652       0.00
中电信  (0728.HK)   (CHA.N)   58.740   -1.59      32356             4.575       0.12
中国联通(0762.HK)   (CHU.N)   20.600    0.00     233945            16.046      -0.83
兖州煤业(1171.HK)   (YZC.N)   23.320   -1.06      38371            18.164      -0.31
华能国际(0902.HK)   (HNP.N)   20.900   -0.62      41674             4.070      -1.22
南方航空(1055.HK)   (ZNH.N)   25.180   -0.36      11915             3.923      -0.69
东方航空(0670.HK)   (CEA.N)   19.940   -1.34       7321             1.553     -51.46
中芯国际(0981.HK)   (SMI.N)    2.390   -5.16      73683             0.372      -3.29 (完)

  --整理 雷美珍

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