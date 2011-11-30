《香港重要政经日程》--11月30日-12月6日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
=====================今日香港主要政经消息===========================
11月30日(周三)
-- 公布10月份外汇基金总资产.
-- 公布10月份货币统计数据.
-- 第二届世界云计算大会.
-- 迪生创建(0113.HK)公布中期业绩.
-- 中国林大(0910.HK)公布中期业绩.
-- 中国药业(1093.HK)公布第三季业绩.
-- 中国卫生控股(0673.HK)公布中期业绩.
-- 金卫医疗(0801.HK)公布中期业绩.
-- 网龙(0777.HK)公布第三季业绩.
-- 蒙古投资集团(0402.HK)公布中期业绩.
-- 中联能源(0346.HK)公布中期业绩.
-- 德发集团(0928.HK)公布中期业绩.
--09:00 大唐发电(0991.HK)在北京举行股东特别大会.
--09:30 中国南方航空(1055.HK)在广州举行股东特别大会.
--10:00 铂阳太阳能(0566.HK)特别股东大会.
--11:00 中国林大(0910.HK)周年股东大会.
--11:00 沿海家园(1124.HK)业绩记者会.
--11:30 天然乳品(0462.HK)周年股东大会.
--15:00 罗兵咸永道记者会报告最新矿业发展情况.
--15:00 豪特保健IPO记者会.
*--16:15 迪生创建(0113.HK)业绩记者会.
=====================近日香港主要政经消息===========================
12月1日(周四)
-- Coach(6388.HK)香港预托证券首日挂牌.
-- 第二届世界云计算大会.
-- 公布10月份零售销售数据.
--11:00 昆仑能源(0135.HK)特别股东大会.
--13:00 摩根大通董事总经理李晶在美商会午餐会发表演说.
--14:30 思捷环球(0330.HK)周年股东大会.
12月2日(周五)
-- 港通控股(0032.HK)公布第三季中期股息.
--09:20 冠军科技(0092.HK)周年股东大会.
--10:00 中粮控股(0606.HK)股东特别大会.
--10:00 蒙古矿业(1166.HK)周年股东大会.
--11:00 德兴集团(0611.HK)特别股东大会.
12月5日(周一)
-- 百人会举行第四届大中华会议.
--10:30 汇丰公布11月份香港采购经理指数(PMI).
--10:00 中国航空工业国际(0232.HK)特别股东大会.
--12:30 道富环球记者会.
--14:30 国美电器(0493.HK)特别股东大会.
--15:00 招商局中国基金(0133.HK)股东特别大会.
--16:30 中国天化工(0362.HK)股东特别大会.
*12月6日(周二)
-- 时代集团(1023.HK)首日挂牌.
-- 佑威国际(0627.HK)公布中期业绩.
--10:00 江西铜业(0358.HK)在中国举行股东特别大会.
--10:30 浪潮国际(0596.HK)股东特别大会.
--11:00 方正数码(0618.HK)特别股东大会.
--11:45 方正控股(0418.HK)特别股东大会.
--15:00 圣马丁国际(0482.HK)周年股东大会.
注: 1."*"代表新增.
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)
--整理 雷美珍
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。