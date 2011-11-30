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亚洲 | 2011年 11月 30日 星期三 08:46 BJT

《香港重要政经日程》--11月30日-12月6日

=====================今日香港主要政经消息===========================

11月30日(周三)

-- 公布10月份外汇基金总资产.

-- 公布10月份货币统计数据.

-- 第二届世界云计算大会.

-- 迪生创建(0113.HK)公布中期业绩.

-- 中国林大(0910.HK)公布中期业绩.

-- 中国药业(1093.HK)公布第三季业绩.

-- 中国卫生控股(0673.HK)公布中期业绩.

-- 金卫医疗(0801.HK)公布中期业绩.

-- 网龙(0777.HK)公布第三季业绩.

-- 蒙古投资集团(0402.HK)公布中期业绩.

-- 中联能源(0346.HK)公布中期业绩.

-- 德发集团(0928.HK)公布中期业绩.

--09:00 大唐发电(0991.HK)在北京举行股东特别大会.

--09:30 中国南方航空(1055.HK)在广州举行股东特别大会.

--10:00 铂阳太阳能(0566.HK)特别股东大会.

--11:00 中国林大(0910.HK)周年股东大会.

--11:00 沿海家园(1124.HK)业绩记者会.

--11:30 天然乳品(0462.HK)周年股东大会.

--15:00 罗兵咸永道记者会报告最新矿业发展情况.

--15:00 豪特保健IPO记者会.

*--16:15 迪生创建(0113.HK)业绩记者会.

=====================近日香港主要政经消息===========================

12月1日(周四)

-- Coach(6388.HK)香港预托证券首日挂牌.

-- 第二届世界云计算大会.

-- 公布10月份零售销售数据.

--11:00 昆仑能源(0135.HK)特别股东大会.

--13:00 摩根大通董事总经理李晶在美商会午餐会发表演说.

--14:30 思捷环球(0330.HK)周年股东大会.

12月2日(周五)

-- 港通控股(0032.HK)公布第三季中期股息.

--09:20 冠军科技(0092.HK)周年股东大会.

--10:00 中粮控股(0606.HK)股东特别大会.

--10:00 蒙古矿业(1166.HK)周年股东大会.

--11:00 德兴集团(0611.HK)特别股东大会.

12月5日(周一)

-- 百人会举行第四届大中华会议.

--10:30 汇丰公布11月份香港采购经理指数(PMI).

--10:00 中国航空工业国际(0232.HK)特别股东大会.

--12:30 道富环球记者会.

--14:30 国美电器(0493.HK)特别股东大会.

--15:00 招商局中国基金(0133.HK)股东特别大会.

--16:30 中国天化工(0362.HK)股东特别大会.

*12月6日(周二)

-- 时代集团(1023.HK)首日挂牌.

-- 佑威国际(0627.HK)公布中期业绩.

--10:00 江西铜业(0358.HK)在中国举行股东特别大会.

--10:30 浪潮国际(0596.HK)股东特别大会.

--11:00 方正数码(0618.HK)特别股东大会.

--11:45 方正控股(0418.HK)特别股东大会.

--15:00 圣马丁国际(0482.HK)周年股东大会.

注: 1."*"代表新增.

2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)

--整理 雷美珍

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