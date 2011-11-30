《香港报摘》--其他报纸重要消息11月30日

* 明报:

--据接近承销团的消息透露,金融大鳄索罗斯认购周大福(1929.HK)IPO股份,涉资不少於5,000万美元.

--恒生银行(0011.HK)副董事长兼行政总裁梁高美懿表示,欧美经济放缓,明年亚洲区出口可能大跌30%,中国的经济增长亦会放缓至8-8.5%的水平.

* 星岛日报:

--据悉,汇丰(0005.HK)(HSBA.L)将会推出两个月港元定存推广优惠,息率高达1.88厘,远高於同业水平.

--据悉,港交所(0388.HK)以及证监会有意简化企业来港上市要求,简化方向只涉及辖免企业遵守若干上市规则,但不会降低盈利入场要求,新要求亦只会应用在非内地注册及上市的企业.

* 苹果日报:

--消息人士透露,香港金融管理局今天公布的10月份跨境贸易结算人民币汇款总额,会较9月份录得按月下跌情况,这是自人民币跨境贸易结算操作而来,第三次出现按月下滑纪录.

* 东方日报:

--市场消息指出,高档手袋商时代集团(1023.HK)香港IPO的公开发售部分获得逾三倍超购,冻结资金超过4亿港元,有可能以接近招股价区间上限定价.

--中远太平洋(1199.HK)董事副总经理黄天佑表示,航运业在今年圣诞节定单的付运情况比预期理想,欧洲需求亦不算差,但今年有120万载重吨的新运力投入市场,运力过剩拖累运费下跌.

* 文汇报:

--ING投资管理预期,在欧债危机及美国经济疲弱的影响下,2011年对投资者而言仍极具挑战,并指本港楼市於2012年会出现整固,楼价将下跌10%.

--香港物业发展商英皇集团(0163.HK)执行董事张炳强表示,在政府加强推地下,中小型物业价格会有压力,部分较偏远单位楼价可能会下跌20-30%.

--华南城(1668.HK)中期净利5.44亿港元,按年增长56.6%;撇除投资物业重估收益的净利则增305.1%至4.5亿港元.

* 大公报:

--羽绒服企业波司登(3998.HK)中期纯利按年增近两倍,至3.27亿元人民币.

--中信大锰(1091.HK)执行董事田玉川称,预料下半年电解锰的销售量跟上半年差不多,约达4.99万吨;公司全年可以达到13万吨的目标.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 萧萍; 审校 雷美珍/丁淑琴

台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]