〔香港个股〕中科矿业称向嘉能可出售秘鲁铜矿项目权益之计划终止

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港11月30日电---中科矿业(0985.HK)周三宣布,就出售旗下秘鲁铜矿项目权益予全球大宗商品交易商嘉能可(GLEN.L)(0805.HK)的计划已经终止,因对方与铜矿的合营夥伴未能达成商业安排.
中科矿业於今年6月与嘉能可订立谅解备忘录,同意以4.75亿美元代价向嘉能可出售秘鲁铜矿项目Mina Justa的70%权益.[ID:nCH0108782]
中科矿业的公告称,已接获嘉能可的知会,尽管就Mina Justa项目进行的尽职审查的先决条件得以满意达成,与中科矿业的合营企业夥伴订立满意商业安排的先决条件未能达成,故此嘉能可已向中科矿业发出通知终止协议.
"董事会认为,终止协议不会对本集团现有业务及营运造成重大不利影响."公告称,公司将继续寻求其就有关Mina Justa项目的方案.
中科矿业周四早盘报0.094港元,大跌6%.(完)
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--记者 雷美珍; 审校 林高丽
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。