〔港报财经评论〕欧罗不跌因时辰未到--信报11月30日

欧罗不跌因时辰未到/ 苏子

虽然欧债危机已被市场炒作了达到两年时间了,目前危机已演变至接近爆破阶段.不过,欧罗兑美元并没有随着欧债危机愈演愈烈的情况而每况愈下,反而呈现异常稳定的情况.对於那些早已落注买重欧罗兑美元会大跌的投机者而言,汇价这种异常稳定的表现确实使他们大感失望.其实以目前市场已经预期欧罗区有可能出现解体危机,加上美汇指数在避险情绪持续上升下,已再度升回79阻力关口以上波动,故欧罗兑美元实在没有理由仍能保持目前这种稳定的局面,至少应跌破1.30心理关口,在今年的1.2870低位附近争持才对,怎可能仍较今年低位高逾400点子区域波动?

但欧罗兑美元这种异常现象,却感到汇价之所以跌不下去,只不过是时辰未到而已,只要时辰一到保证汇价的跌势连那些看淡者亦会目瞪口呆.目前因为大部分市场人士仍对欧罗存有一丝希望,深信德国总理默克尔的强硬态度最终会软化下来,当中最重要便是默克尔接受欧罗债券的出现,并且落实发行欧罗债券的时间表.而德国接受欧罗债券的最大意义是,欧罗区内各国──特别是德国将会承担区内的债务责任,即大家也一同把债务揽上身.而这对欧罗汇价将是一大强心针,亦是市场暂时不会大手抛售欧罗,使欧罗汇价暂时可以保持稳定的重要原因之一.然而,默克尔的强硬态度会否软化,始终是一大变数.倘若默克尔态度不变,坚持不承担欧罗区内的债务责任,届时欧罗汇价大跌的时辰正式来临.目前市场正等待德法意三国在下月9日欧盟峰会上公布的《欧盟条约》修订结果,相信这天亦会成为欧债危机会否正式爆破的一个死线.

虽然默克尔早已表示,要解决欧债危机,修改《欧盟条约》便应立刻进行.然而,在默克尔眼中,修约的目的只不过是在於欧罗区各国能否遵守为稳定欧罗所作的规定,作出更加严格的监督而已.加上默克尔早已向市场暗示,欧罗区内各国的利率确实有需要存在差别,目的便是要迫使有问题的区内国家认真处理经济及财政问题,此所以她一直坚持欧洲央行只须继续专注有关通胀的规定,以及不需要欧罗债券.但目前市场仍寄望下月9日的欧盟峰会上,若《欧盟条约》作出修改後,德国会否支持更多救市措施.然而,默克尔已经指出,即使作出修约,也不代表她会支持欧罗债券和增加欧洲央行的功能以应付欧债危机.因此,如下月9日欧盟峰会结束後,默克尔态度依然强硬,并令市场对欧罗债券死心的话,相信届时欧罗兑美元将出现兵败如山倒的情况.(B08)