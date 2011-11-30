〔港报财经评论〕欧银行资金紧,汇丰忌高追--经济日报11月30日

欧银行资金紧,汇丰忌高追/ 林瑞芬

随着欧债危机愈演愈烈,欧洲银行业面临的风险也不断升级,穆迪继周一发动总攻击似的,继全线看淡所有欧元区国家的信用评级外,新一轮言论则表示正检讨欧元区银行的次级债务评级,可能予以降级,影响遍及15个国家的87家银行.目前,欧洲银行业已经深陷主权债务危机的泥沼中,解决难度不断增大.同时,银行业作为”百业之母”.银行业若发生系统性危机,对实体经济影难以预估.

意大利10年期国债息率拍卖又创新高,该国总理蒙蒂将出席周二的欧元集团会议,届时将阐释该国为恢复市场信心而计划采取的改革措施.最重要是,周二的欧元集团会议将齐聚欧元区17国的财长,就制定杠杆运用EFSF的细节,以便在意大利或西班牙需要时向其提供援助.不过,市场早存质疑,就算杠杆化到1万亿欧元也不足够救欧盟财困国,因单计希腊、西班牙、葡萄牙及意大利这四个财困国家,主权债务余额已达到2.97万亿欧元.因此,待EFSF细节公布,只能理解为纾缓危机的一小步.况且,消息称,评级机构标准普尔可能在一周或者10日内将法国AAA评级展望调降为”负面”,目前市场最担心的是,如果法国信用评级下调,欧洲金融稳定基金的担保信誉也将贬值,欧元区的整个金融救援机制将受到严重冲击.要纾缓困境,EFSF援助力度不足,一大步还是要看德法就财政联盟草案步伐可否加快,及加快推行欧元区精英制.

总结而言,欧盟峰会前,市场再次乐观,但会否换来再一次的失望?恒指昨在期指结算日造好,曾升逾300点,最终升218点,收报18,256,成交额略为增加至550亿港元,欧债问题困扰未退,港股大升动力有限,短线以50天线18,600左右的阻力较大,支持暂以裂口支持区17,200-17,500左右为限.接近欧债及银行危机风眼的汇丰(0005.HK)昨成为升市的主要动力,收报58.65港元,升2.7%,成交活跃,是昨日第四大成交的港股,最为抢镜.抢镜还抢镜,风险还是很大,不宜进取造好.汇丰相关窝轮的成交已连续第2日增加,昨日录得5.5亿港元,单日上升18%,占窝轮市场成交的7%,是最活跃的个股窝轮.不过,沽空金额达3.85亿港元,占全日总成交额14.1亿港元的比重为27.3%.技术上,汇丰於上周五曾低见56港元,跌穿10月初低位的56.35港元,呈一浪低於一浪之走势,向上反弹阻力重重.(012)

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财险急筹钱提升偿付能力/ 余少文

大市连续两日反弹,似乎无视欧美问题,12月市况仍会波动,惟在市场流动性不足下,中国财险(2328.HK)突然公布供股,更会在下周完成除权,急於在年底前提升偿付能力,不排除是下半年投资表现欠佳所致.中国内地股市昨日反弹超过1%,带动中资股继续造好,国企指数再升104点或1.1%,收9,714点,成交额回升至121亿港元.只是12月国指期指在现货收市後收窄升幅,低水74点,小心国指又要回吐.而红筹指数继续跑赢国指,全日升55点或1.5%,收3,657点,成交额增加至47亿港元.只是大市反弹动力未见好转下,除非国指能再升越10,000点及企稳,否则调整仍未结束.

昨日较为关注发改委推出限煤令和财险突然宣布供股,前者限制明年合同煤价升幅最多5%,又限制秦皇岛港的5,500大卡热量的电煤价每吨不多於800元人民币,惟目前相关煤价为845元人民币,要压低明年市场价.料中国干预煤价下,煤股明年盈利表现会受影响,相反电力股成本可缓和下,又有机会上调电价,明年业绩或可复苏,股民不妨留意.而财险今年的业务增长不俗,每月新增保费收入,平均按年以双位数增长.但昨日早上却公布10股供1股,每股H股供股价5.5港元,较周一收市价折让47%,如较昨日收市价10.14港元则折让46%,连同内资股供股,将集资不多於50亿元人民币.出乎市场预期下,财险在通告中解释供股是为了补充资本金,改善偿付能力.

财险年中业绩透露其偿付能力额度充足率为159%,高於监管要求的150%,但券商估计财险在支付中期股息每股0.225元人民币後,偿付能力会降至140%-147%,故有改善偿付能力的需要.而保险公司的偿付能力是反映公司资产能否应付保险金或赔偿的能力,一般而言,资本金、各项保费准备金、投资收益等都会影响偿付能力,保监会前主席吴定富曾指出,保险业偿付能力不足的其中一个原因便是股票市场不断走低影响.由於中国内地股市下半年表现未见起色,沪深300指数由3,100点跌至昨日的2,608点,下跌16%.尽管财险董事会秘书表示公司现在的偿付能力充足率仍维持150%以上,但财险今次供股有快刀斩乱麻的感觉.因为今年中已发行50亿元人民币次级定期债务,但本周五已是H股除权前最後买卖,下周一除权,明年1月3日已寄发H股供股之股票,反映今年底对资金需求甚大.(010)