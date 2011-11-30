〔港报社评〕取缔建筑面积要做好配套--星岛日报11月30日

港府就规管一手楼销售发表白纸条例草案谘询民意,所建议的措施,大体有助提高售楼资讯的准确性和透明度,唯独在售楼说明书和价单,只准以实用面积计算平均每方米或每方尺售价的措施,必须做好过渡安排,避免买楼市民觉得混淆.发展商自律涵盖范围不足,部分售楼安排及资讯混乱,令市民质疑有误导和托价炒热楼市的成分.港府提出立法全面规管,对所有一手楼销售统一基本规格要求,而严重误导买家的发展商高层,有如出售其他商品者,要面对刑事责任,甚至可以被判入狱.草案的建议,有助减轻发展商和小买家资讯不对称的程度,而当中涉及售楼宣传、成交资讯发放、示范单位等安排,大部分脱胎自现时的发展商自律机制,属於大家容易适应的改革.

增透明度,防过程混乱.实用面积尺价肯定比建筑面积高,骤看比较”贵”,以每方米来计算,价钱更有十倍放大效果.部分人士担心这会打击市民的买楼意欲,在楼市步入淡静期时会雪上加霜.增加楼市透明度,减少浑水摸鱼,非为”打压楼价”,目的是保障消费者利益.另一个较实际的问题,是如果一手楼用实用面积计价,二手楼继续用建筑面积,市民在比较楼价时,就少了一个重要参考.

港府已经表明要加强宣传教育,来协助市民适应以实用面积计价.由於立法後还需要一年时间来成立新的执法机关,就算过程顺利都要到2013年6月,因此有比较长的时间作为过渡,港府除了宣传教育,应集合业界力量,做好配套措施,确保提高市场透明度的本意,不会因为安排欠周而偏离.(A04)