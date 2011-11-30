〔港报社评〕港府执法天经地义,登记缓拆已是底线--明报11月30日

香港行政长官曾荫权昨日就部分新界村民反对港府依法清拆村屋僭建,宣示港府执法的决心,不会因为部分村民的语言暴力,或带威吓性的抗议行动而有所动摇,掷地有声,原居民对僭建如有非分之想,大概可以休矣!曾荫权掌权设理顺小组,使村屋僭建问题复杂化.约1000名村民前日在乡议局大楼外示威,人身攻击发展局长林郑月娥,言词带有侮辱和威吓性质,舆论和市民对此乖张手法,一面倒认为不文明,不能接受,曾荫权表态,可以起到缓和作用.理顺小组是曾荫权2005年接替董建华任行政长官之後,翌年由前香港房屋及规划地政局联同有关部门及乡议局代表组成,这个小组对村屋僭建情况,无疑起到火上加油作用,从数年来僭建急速增加,可见一斑.

张学明出席示威当要角,民建联要解释两者关系.前日火烧”林门郑氏”一幕,乡议局副主席张学明在场,而且站在最前线,究竟他担当什麽角色?当日张学明表示会继续向港府反映村民强烈暂缓执法的诉求,并计划向村民募捐成立基金,为受检控村民提供援助,与港府打官司.

前日乡议局会议,有人提议以法律手段,拖延港府执法,原居民有这个权利和自由,不过,他们要先想好拖延到什麽时候.港府政策有延续性,在众目睽睽下,即使下届港府,相信也不敢公然改变政策,让村屋僭建变相合法化.港府宣布”登记缓拆”时,刘皇发曾有”争取到半层”的说法,这就是原居民争取村屋僭建”合法化”的成果,再逼迫港府,相信只会徒劳无功.(A04)