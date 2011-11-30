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香港市场报道 | 2011年 11月 30日 星期三 09:37 BJT

〔香港股市〕恒生指数开盘跌0.35%,受消费和出口股拖累

路透香港11月30日电---香港股市周三开盘下滑,受消费和出口股拖累,这两类股在过去两个交易日中曾领涨,并提振大盘脱离技术图表上的超卖水准.

恒生指数.HSI开盘下跌0.35%至18,192.29点.恒生国企指数.HSCE开盘下滑0.29%至9,685.76点.(完)

--编译 兰秀娟;审校 隋芬

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