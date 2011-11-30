〔香港股市〕恒生指数开盘跌0.35%,受消费和出口股拖累

香港股市：收涨1.6%创一个半月最大单日涨幅，受内地股市回升提振
中国央行周二布数据显示，9月新增人民币贷款1.22万亿元，高于此前路透的调查中值1万亿元，创三个月高位；9月末广义货币供应量(M2)同比增长11.5%。这显示央行维持政策宽松以支撑经济成长。
路透香港11月30日电---香港股市周三开盘下滑,受消费和出口股拖累,这两类股在过去两个交易日中曾领涨,并提振大盘脱离技术图表上的超卖水准.
恒生指数.HSI开盘下跌0.35%至18,192.29点.恒生国企指数.HSCE开盘下滑0.29%至9,685.76点.(完)
--编译 兰秀娟;审校 隋芬
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中国央行周二布数据显示，9月新增人民币贷款1.22万亿元，高于此前路透的调查中值1万亿元，创三个月高位；9月末广义货币供应量(M2)同比增长11.5%。这显示央行维持政策宽松以支撑经济成长。
鉴于本周美国住房数据表现强劲，而且其他美联储官员也发表了鹰派言论，有越来越多的人预期叶伦可能会就美国下次升息给出更明确的时间表。
路透香港7月8日 - 中国主要风力发电商--华能新能源 周五称，预计今年上半年净利同比增逾50%，其股份早盘初段逆市上涨。